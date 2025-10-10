San Marcos no presenta denuncias desde el año 2024 a Sunedu, a pesar de que, por ley, debería hacerlo | Carmen Herrera Enciso

En la 'Decana de América', la universidad reconocida por sus ilustres egresados y su permanencia en el Top de casas de estudio en el país, las estudiantes denuncian que sus voces se pierden entre papeleos y plazos interminables. A pesar de que el Reglamento de la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual establece un plazo máximo de 30 días para resolver los casos (45 días si son complejos), muchas alumnas señalan que sus denuncias se prolongan durante meses, se archivan sin explicación y las dejan en una espera que, lejos de protegerlas, se convierte en otra forma de violencia.

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entre 2020 y 2023, las universidades reportaron 385 casos de hostigamiento sexual en 58 universidades fiscalizadas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin embargo, no ha presentado ninguna denuncia desde 2024, a pesar de que, conforme a la ley mencionada anteriormente, está obligada a hacerlo. En medio de este silencio, las alumnas buscan ser escuchadas más allá de los pasillos universitarios y que su reclamo resuene, con fuerza, fuera de las aulas.

Alumnas convocaron marcha para ser escuchadas.

Denuncias de hostigamiento sexual en San Marcos permanecen meses sin respuesta

En un comunicado en julio de 2025, San Marcos anunció a través de sus canales oficiales su "cero tolerancia al acoso y su compromiso con la prevención y sanción del hostigamiento sexual". Las alumnas afectadas difieren: "Parece que ni siquiera supieran cómo tratar este tipo de casos. Ni siquiera hay mecanismos de prevención".

"Nos someten a procesos revictimizantes. Solo queremos aulas seguras", indica una de las estudiantes, quien fue secretaria de género de una de las facultades de San Marcos y acompañó a otras compañeras en sus respectivos procesos. De acuerdo a su relato, la universidad no cumple adecuadamente con los plazos ni los protocolos establecidos en el reglamento de hostigamiento sexual, incluso en situaciones más graves.

Lo más cercano que se realiza en la Decana de América a una cultura de prevención de acoso "son las charlas sobre hostigamiento sexual que se dan en las facultades", señalan las estudiantes; sin embargo, denuncian que no hay personal especializado en el tema: "Te dicen: 'sigue este proceso'. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Hay algún ente que fiscalice eso? ¿Hay algo que haga que mi proceso vaya con las medidas correspondientes? No, porque de un mes termina durando este como 5 o 6 meses".

Indica que existen casos en los que la denuncia se realizó en abril y, hasta el mes de octubre, las afectadas no han logrado obtener una solución. "A veces ni siquiera dan ganas de ir a la misma universidad porque vas a terminar viendo a esa persona en tu aula", sentencia.

San Marcos no reporta denuncias de hostigamiento sexual a Sunedu desde 2024

Según lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP1, los centros universitarios deben reportar semestralmente a la Sunedu la relación de denuncias recibidas por presunto hostigamiento sexual. Ante esto, este medio solicitó información a la entidad respecto a las denuncias presentadas por la casa de estudios. La respuesta: San Marcos no presenta casos desde inicios de 2024.

De acuerdo al documento enviado a través del portal de transparencia, la Decana de América presentó 12 casos en el 2023 y ninguno en 2024 o lo que va del 2025, cifras que contrastan con las múltiples denuncias presentadas por las alumnas.

"Cabe precisar que, mediante el Oficio Múltiple N° 00001-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU-UVE del 14 de febrero de 2025, reiterado con el Oficio Múltiple N° 00003-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU-UVE del 2 de junio de 2025, se solicitó a la UNMSM y otras universidades que presenten los reportes semestrales de los periodos 2024-I y 2024-II; sin embargo, a la fecha, no se ha recibido la información solicitada", indicaron desde Sunedu.

¿Cómo se sigue el protocolo contra el hostigamiento sexual en San Marcos?

Las estudiantes señalan que existen episodios en los que se expuso públicamente a una de las denunciantes a través de redes sociales, pero que, a pesar de que sufrió de esta revictimización, no hubo una respuesta adecuada por parte de las autoridades universitarias. "El mismo caso de la denuncia que se hizo en abril terminó viralizado en Facebook, y cuando la compañera fue a Secretaría de Instrucción para indicar que sus medidas preventivas no se estaban cumpliendo, le dijeron que, debido a que su nombre no aparecía en la publicación, no podían hacer nada".

La afectada comenta que la persona a la que denunció "compartió un PDF de 200 páginas en donde daba sus descargos y su testimonio; pero no solo esto, me acusó de varias cosas y publicó mi nombre y número de telefono. Me sentía expuesta. Tuve que empezar un proceso penal para recibir medidas de protección judicial. En Secretaría de Instrucción indiqué todo esto, que se rompieron por primera vez mis medidas de protección, pero me dijeron que él recibiría una primera advertencia y que a la tercera se ejecutaría una sanción".

Y esta tercera vez llegó: "El abogado de esta persona publicó en redes sociales el link de una página donde se encuentra una parte de mi denuncia y llamándome apelativos revictimizantes. Cuando envié mi correo señalando que por tercera vez se rompían mis medidas de protección, dejé de recibir respuestas por parte de Secretaria de Instrucción".

A esto se sumaría la persistencia de barreras como la revictimización durante algunos procedimientos y la escasa atención a las solicitudes de protección inmediata. “El secretario de instrucción, a pesar de que las compañeras enviaban por medio de MAT sus pronunciamientos, les ha hecho volver a declarar presencialmente", sentencia. Además, advierten una limitada capacidad institucional para atender este tipo de denuncias, dado que, según señalan, solo dos personas están a cargo del área responsable en toda la universidad: "Secretaría de instrucción solamente tiene dos personas que ven el tema: el secretario de instrucción y su asistente. Nada más, y hay un montón de casos de hostigamiento sexual".

"Es el riesgo de cada alumno lo que hace"

Las alumnas también advierten que, durante una bienvenida de residentes, la rectora admitió dos casos de agresión sexual en la denominada zona de 'tubos', atrás de la Facultad de Letras y la Clínica Universitaria. "Para nadie es ajeno lo que pasa", indican que expresó. Las estudiantes consideran que esto evidencia la falta de cuidado por parte de las autoridades universitarias en estos temas, debido a que les habría advertido que esto sería responsabilidad de cada uno.

¿Qué piden las alumnas?

Las alumnas señalan, a través de un pliego de reclamos la necesidad de mejorar el tratamiento de los casos de hostigamiento sexual dentro de la institución. En primer lugar, exigen el cumplimiento adecuado de los procedimientos establecidos para estos casos, respetando los plazos correspondientes y aplicando las medidas preventivas necesarias. Además, solicitan el aumento de personal en la secretaría de instrucción, con el fin de garantizar una atención eficaz y oportuna.

Según agregaron, demandan transparencia respecto a los casos por facultad, ya que, al solicitar información para investigaciones académicas, frecuentemente se les responde que no hay datos disponibles. Según afirman, esto va en contra del propio Reglamento de Hostigamiento Sexual, el cual establece que debe promoverse la investigación académica en torno a este sistema administrativo.

También plantean la necesidad de incluir un acápite específico para la protección de víctimas de violación sexual dentro del campus universitario, con protocolos claros y efectivos. Finalmente, exigen el retiro inmediato del personal de seguridad que cuente con denuncias por violencia de género, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

Se menciona también la rotación de personal de seguridad con antecedentes cuestionables, sin que existan medidas claras o sostenidas para evitar nuevas vulneraciones. Otro punto preocupante que indican es la negativa a entregar información estadística sobre los casos reportados, lo que obstaculiza tanto el control ciudadano como académico.

San Marcos se pronucia

La República consultó con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos respecto a las múltiples denuncias de las alumnas. La Decana de América respondió que cuenta con canales y procedimientos establecidos para atender casos de hostigamiento sexual. Según la institución, las denuncias deben ser presentadas formalmente ante la Secretaría de Instrucción, la cual dicta medidas de protección, brinda asistencia psicológica, si el caso lo requiere, y realiza las investigaciones correspondientes. Los resultados son luego evaluados por la Comisión contra el Acoso, que determina posibles sanciones. La universidad también menciona la posibilidad de apelar ante el Tribunal contra el Acoso Sexual.

Desde la universidad se remarca que todo el proceso se maneja con estricta reserva para proteger la identidad de las personas involucradas y evitar su revictimización. Asimismo, cada facultad tiene la responsabilidad de aplicar medidas de protección, brindar acompañamiento integral y gestionar acciones que aseguren una atención adecuada.

Sin embargo, si bien la universidad afirma mantener campañas de prevención y sensibilización, los recientes casos revelan la necesidad de revisar a fondo la implementación y efectividad de estos mecanismos.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

