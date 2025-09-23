Una menor de 13 años es víctima de bullying en la Institución Educativa Túpac Amaru II de Chorillos desde hace más de tres semanas, según denuncia su madre. | Composición LR

Una menor de 13 años viene siendo víctima de bullying desde hace más de tres semanas en la Institución Educativa Túpac Amaru II de Chorrillos. Según ha denunciado su madre, quien ha preferido mantener su anonimato por miedo a represalias de las autoridades del colegio contra su hija, el acoso escolar que sufre la menor se relaciona con actos de abuso verbal, como insultos e intimidación por parte de dos compañeras de aula.

La señora indica que los profesores, incluido el tutor de su hija y la psicóloga de la escuela estatal, no han atendido su situación, y que incluso se han negado a darle el Libro de Reclamaciones, así como algún número de contacto para darle seguimiento al caso. Ante la desesperación por la falta de acción y la tristeza de ver a su hija ser víctima de hostigamiento, la madre de familia se contactó con La República, y contó que ya hizo una denuncia policial, que incluye una solicitud de evaluación con un médico legista.

Madre denuncia que las autoridades no actúan

Todo inició semanas atrás, cuando la niña empezó a notar que le rayaban sus pertenencias. ''Le manchaban su carpeta, se metían con sus útiles escolares'', cuenta la madre. Con el paso de los días, la situación fue empeorando. En su carpeta comenzaron a escribirle insultos y frases ofensivas.

Un día, un incidente más grave llamó la atención de la mamá. ''Fue un viernes donde le rompieron sus cosas a mi hija. Le dañaron su cuaderno'', señala. Ella narra que, junto con su esposo, fueron a hablar personalmente con el director del colegio. Durante esa conversación, se les pidió que regresen el lunes para atender el caso y encontrar una solución. Sin embargo, al regresar en la fecha indicada, su queja no fue atendida, ya que el funcionario se había ido de vacaciones. Hasta la fecha, no ha regresado y la situación ha escalado.

Sus cuadernos comenzaron siendo rayados, y luego rotos.

Poco después, dos niñas comenzaron a acosar físicamente a la menor. Como indica la madre, ellas se paraban en la puerta del salón para fastidiar a la niña, una de ellas incluso la empujaba. ''Mi hija tiene miedo de ir al colegio, se siente intimidada'', afirma. A pesar de que ella expresó su malestar a varios profesores y al equipo psicológico del colegio, ellos no le habrían dado importancia. Le decían que estaba exagerando, que eran ''cosas de niños'' o que era algo pasajero.

Este lunes 22 de septiembre, le volvieron a romper el cuaderno de matemática, además de su examen, y su trabajo a la alumna. La madre fue a verla al colegio, luego de que la menor la llamase por el teléfono de la psicóloga. Su mamá la encontró consternada y llorando por lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades volvieron a minimizar lo sucedido, según la señora. Durante la ausencia del director, se ha dejado a cargo a una profesora. La madre también habló con ella, pero le dijo que ''no podía tomar ninguna decisión ni solucionar nada'' porque su rol de directora es temporal.

Además, la madre se enteró por su hija que una psicóloga del colegio la había sacado del aula sin su autorización para interrogarla. Durante esa sesión, la profesional habría tratado de hacer sentir culpable a la menor por lo que había pasado, intimidándola y presionándola. Según la mamá, la mayoría de los ''psicólogos'' que están en el colegio no serían profesionales titulados, sino practicantes, que pasarían ''más tiempo en el celular'' que atendiendo a los estudiantes.

El acoso habría pasado a lo físico, con empujones, además de las pintas en sus materiales.

Habrían más casos similares en el colegio

La señora señala que hay más madres de familia que pasaron por situaciones similares, y que el personal docente o la dirección tampoco han tomado medidas para frenar el acoso. En la comisaría, ella se enteró de que su hija no sería la única víctima, pues ya había otros casos registrados en el colegio, en los que menores fueron llevados por constantes peleas físicas.

''Hay varios casos que ha pasado en ese colegio, que el director no quiere que hablemos, no quiere hacer nada. Los profesores ni hablar, porque se hacen los de los de los oídos sordos y nos dicen: 'Ay, no, no digan nada, que se mantengan, que va a haber una solución'. Pero no, nunca llega esa solución'', cuenta la mujer. Se habría pedido que todo se ''maneje internamente'', según ella, y que habría casos en los que algunos menores de edad incluso fuman o toman alcohol dentro del plantel.

''Lamentablemente, el ambiente en ese colegio es muy preocupante. Los profesores tratan mal a los alumnos y no hay autoridad que haga cumplir las normas'', indica. El Ministerio de Educación no se encontraba al tanto de la situación. Al ser consultado por los hechos, afirmaron que ya se encuentran tomando acciones para dar una solución pronta, y que ya se había solicitado una ''intervención inmediata''. ''El día de mañana irá un equipo especial al colegio'', afirmó un portavoz del organismo a La República.

