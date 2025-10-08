HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     
Sociedad

Rafael López Aliaga convocó a ciudadanos para homenajear a Charlie Kirk, pero asistentes no lo conocían: "¿Quién es?"

The New York Times conversó con los asistentes, quienes afirmaron haber sido llevados al evento, organizado por la Municipalidad de Lima, para homenajear a “un cristiano evangélico como ellos”.

Ciudadanos rechazaron homenaje a Kirk. Alcalde señaló que "es un mártir". Foto: MML/ AFP/ composición LR.
Ciudadanos rechazaron homenaje a Kirk. Alcalde señaló que "es un mártir". Foto: MML/ AFP/ composición LR.

El sábado 4 de octubre, la Municipalidad de Lima (MML) organizó, en el Circuito Mágico del Agua, un homenaje al fallecido Charlie Kirk (31), un político de derecha conservador y aliado del presidente Donald Trump. Para el encuentro, decenas de autobuses llegaron al evento con familias que provenían de distritos de la periferia de la capital. A los asistentes se les ofreció almuerzo y una entrada gratis al parque acuático, con el fin honrar a un "cristiano evangélico como ellos", según corroboró NYT.

De acuerdo con testimonios recogidos por The New York Times, algunos de los participantes al mencionado evento vestían trajes para ir a la iglesia y biblias. Desconocían de quién se trataba. Solo les dijeron que había sido asesinado en Estados Unidos por sus creencias.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"¿Quién es Charlie Kirk?”, declaró para el medio estadounidense Milagros García, de 56 años, sentada mientras degustaba un plato de comida. Otro de los asistentes afirmó no haber escuchado del personaje.

PUEDES VER: Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

lr.pe

Aliaga negó que buses hayan sido pagados por la MML

El diario se comunicó con el líder de Renovación Popular para consultarte por los buses que llegaron al encuentro. Señaló no tener conocimiento de donde provenían. "Tengo al día muchos, tres o cuatro, eventos por día. Ya entrar al detalle de cómo se organiza la gente, no. No es el rol mío”, indicó.

“Imagínate, pregúntale a un alcalde en Nueva York, cómo se movilizó la gente. Más respeto, por favor (...) “Poquito más de respeto", añadió.

Carlos Flores, un conductor de mototaxi, aseguró que habían abordado el bus tras oír hablar de un evento en un comedor social. "Es un paseo, o sea, es para los niños”, señaló. Asimismo, muchos de quienes acudieron al evento habrían llegado de lugares de hasta cuatro horas de distancia. Conductores de buses indicaron que les pagaron, pero no sabían quién.

PUEDES VER: Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

lr.pe

Alcalde de Lima no conocía a Kirk hasta antes de asesinato

En una conferencia organizada por la Municipalidad de Lima la semana pasada, el burgomaestre, quien deberá dejar el cargo en caso decida postular en las próximas elecciones 2026, aseguró no haber escuchado nunca sobre Charlie Kirk antes de su asesinato, detalló el medio internacional.

“Aquí han dicho que era discurso de odio, que eran intolerantes. No he encontrado un solo video donde él haya sido agresivo, intolerante. Más bien mucha paciencia, para mi gusto, demasiada paciencia”, declaró. Aliaga añadió que comenzó a ver videos de él tras el tiroteo que le costó la vida.

Como se recuerda, el activista ultraconservador recibió un impacto de bala que lo hirió de muerte. Él, fundador de Turning Point USA, una organización juvenil conservadora con más de 850 divisiones en universidades e institutos de todo el país, se mostraba en contra de la inmigración y la asistencia social brindada por el estado, los derechos LGBTIQ+, entre otros.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La concurrida avenida en San Martín de Porres renovada tras 60 años en abandono: obra valorizada en S/13 millones

La concurrida avenida en San Martín de Porres renovada tras 60 años en abandono: obra valorizada en S/13 millones

LEER MÁS
La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

LEER MÁS
Recuerdos de una librería: “Encuentros en el Virrey de Lima”

Recuerdos de una librería: “Encuentros en el Virrey de Lima”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Lionel Messi hace llorar al fútbol con emotivo mensaje de despedida a Jordi Alba: "¿Ahora quién me va a dar los pases atrás?"

Justicia de Argentina ordenó analizar comunicaciones de Javier Milei y su hermana ante posibles vínculos con $LIBRA

Sociedad

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para este feriado 8 de octubre

Sorteo La Tinka EN VIVO hoy miércoles 8 de octubre: sigue la jugada, números ganadores y pozo millonario

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025