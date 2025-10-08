El sábado 4 de octubre, la Municipalidad de Lima (MML) organizó, en el Circuito Mágico del Agua, un homenaje al fallecido Charlie Kirk (31), un político de derecha conservador y aliado del presidente Donald Trump. Para el encuentro, decenas de autobuses llegaron al evento con familias que provenían de distritos de la periferia de la capital. A los asistentes se les ofreció almuerzo y una entrada gratis al parque acuático, con el fin honrar a un "cristiano evangélico como ellos", según corroboró NYT.

De acuerdo con testimonios recogidos por The New York Times, algunos de los participantes al mencionado evento vestían trajes para ir a la iglesia y biblias. Desconocían de quién se trataba. Solo les dijeron que había sido asesinado en Estados Unidos por sus creencias.

"¿Quién es Charlie Kirk?”, declaró para el medio estadounidense Milagros García, de 56 años, sentada mientras degustaba un plato de comida. Otro de los asistentes afirmó no haber escuchado del personaje.

Aliaga negó que buses hayan sido pagados por la MML

El diario se comunicó con el líder de Renovación Popular para consultarte por los buses que llegaron al encuentro. Señaló no tener conocimiento de donde provenían. "Tengo al día muchos, tres o cuatro, eventos por día. Ya entrar al detalle de cómo se organiza la gente, no. No es el rol mío”, indicó.

“Imagínate, pregúntale a un alcalde en Nueva York, cómo se movilizó la gente. Más respeto, por favor (...) “Poquito más de respeto", añadió.

Carlos Flores, un conductor de mototaxi, aseguró que habían abordado el bus tras oír hablar de un evento en un comedor social. "Es un paseo, o sea, es para los niños”, señaló. Asimismo, muchos de quienes acudieron al evento habrían llegado de lugares de hasta cuatro horas de distancia. Conductores de buses indicaron que les pagaron, pero no sabían quién.

Alcalde de Lima no conocía a Kirk hasta antes de asesinato

En una conferencia organizada por la Municipalidad de Lima la semana pasada, el burgomaestre, quien deberá dejar el cargo en caso decida postular en las próximas elecciones 2026, aseguró no haber escuchado nunca sobre Charlie Kirk antes de su asesinato, detalló el medio internacional.

“Aquí han dicho que era discurso de odio, que eran intolerantes. No he encontrado un solo video donde él haya sido agresivo, intolerante. Más bien mucha paciencia, para mi gusto, demasiada paciencia”, declaró. Aliaga añadió que comenzó a ver videos de él tras el tiroteo que le costó la vida.

Como se recuerda, el activista ultraconservador recibió un impacto de bala que lo hirió de muerte. Él, fundador de Turning Point USA, una organización juvenil conservadora con más de 850 divisiones en universidades e institutos de todo el país, se mostraba en contra de la inmigración y la asistencia social brindada por el estado, los derechos LGBTIQ+, entre otros.

