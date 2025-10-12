HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 'mutante' que busca innovar el Perú: renunció a su trabajo para revolucionar la tecnología en el país

Eduardo Marisca fundó el estudio Mutaciones con el objetivo de acercar a las personas y a las organizaciones al campo de la innovación, la tecnología y el diseño, que van de la mano con la inteligencia artificial.

Eduardo Marisca fundó el estudio de diseño Mutaciones tras dejar su trabajo durante la pandemia.
Eduardo Marisca fundó el estudio de diseño Mutaciones tras dejar su trabajo durante la pandemia. | Foto: composición: LR/IA

Eduardo Marisca es un filósofo peruano de profesión y ha tenido una larga trayectoria dentro del mundo corporativo. Sin embargo, en 2022 decidió fundar en Lima su propio estudio de diseño e innovación llamado Mutaciones. Así, apuntó a masificar las herramientas tecnológicas en favor de las personas y organizaciones en Perú, para que puedan enfrentar situaciones inesperadas del presente, como significó la pandemia de COVID-19.

Marisca espera compartir su visión en el evento Sesiones Sur Global, que tiene el objetivo de "democratizar el conocimiento y promover la innovación responsable e inclusiva en América Latina", según su página oficial. Sin embargo, esta es una tarea difícil y compleja, pese a que la sociedad ya está experimentando los nuevos cambios gracias a los avances tecnológicos.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

lr.pe

La primera semilla para acercarse al futuro

Eduardo Marisca llevaba alrededor de 15 años en el mundo corporativo. Tenía una vida laboral estable como trabajador formal del sector privado. De pronto, la llegada de la pandemia de COVID-19 cambió su percepción del mundo. El colapso económico y social del Perú fecundó la sensación de que el futuro debía ser estudiado y planificado de una vez.

larepublica.pe

"Tenía que ser la oportunidad para imaginar el futuro de una manera distinta. Imaginar nuevos sistemas sociales que sean más capaces de resistir o de reponerse a un impacto como ese, que pudieran ser más creativos, más inclusivos y más regenerativos", contó en una entrevista para La República.

Por este motivo, tras salir del Perú, Eduardo creó su propio estudio de diseño en 2022. Lo llamó Mutaciones, debido a que tuvo un blog donde publicaba sobre tecnología, cambios en la cultura y más acontecimientos que mutaban el mundo. De esta manera, se enfocó en apoyar a las organizaciones a tener un proceso orgánico y progresivo para ayudarlas a perdurar en el tiempo.

Sin embargo, se enfrentó a uno de los principales enemigos de los emprendedores: la burocracia. Para nuestro protagonista, cumplir con estas exigencias representa un desafío. "Esa dificultad se hace aún mayor cuando también hay que aprender a navegar en la burocracia, los temas jurídicos, legales, etcétera", señaló.

Para su suerte, Eduardo logró formar un equipo idóneo para los proyectos que suscriben con diferentes empresas, al que describió como 'terreneitor' por su capacidad de adaptarse. Por ello, mencionó que son agnósticos en la formación y buscan, sobre todo, experiencia. "Yo soy filósofo de profesión. Tenemos una antropóloga, una arquitecta, varias personas de construcción y gente que tiene más conocimiento en temas de negocios e investigación", resaltó.

lr.pe

Los mutantes que quieren acercarse al futuro

Trabajar en el futuro suena completo, pero es la labor de Eduardo, la cual quiere que sus socios entiendan. Para ello, a través de trabajos cualitativos, las organizaciones deben comprender las conductas y las necesidades de las personas, incluso de las comunidades. Así, la investigación es el camino para identificar las oportunidades de nuevos productos y servicios.

Para ello, es imprescindible que las empresas entiendan que sus clientes pueden tener necesidades insatisfechas, por lo que esta situación representa una oportunidad para crear algo nuevo o transformar su posición ante el público. "La parte de nuestro trabajo consiste en crear nuevas ofertas de valor para poner en el mercado", compartió. Asimismo, su visión no está amarrada a ninguna industria específica, ya que la innovación se puede aplicar en todos los contextos.

Nuestro protagonista expuso que colabora activamente con empresas que buscan ser parte de la innovación. Entre ellas están BCP, RIMAC Seguros, Cementos Pacasmayo, Prima AFP, Pacífico Seguro, entre otras. Eduardo aprovechó sus conexiones en el mundo corporativo para aliarse con estas instituciones. Con el paso de los años, las buenas relaciones le abrieron nuevas puertas gracias a los buenos resultados, por lo que no requirió gastar esfuerzos en temas comerciales o de promoción.

larepublica.pe

A pesar de que renunció a la estabilidad laboral, así como a los pagos extraordinarios, como la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), su convicción por dirigir su propia organización le hace dejar de lado aquellos beneficios de antaño. Incluso, considera que sus habilidades podrían estar empleadas en sofisticados mercados como Europa, pero anhela contribuir a que Perú y Sudamérica se pongan a la vanguardia en innovación, tecnología y diseño.

Por ello, Eduardo espera obtener el máximo provecho del evento Sur Global, cuyos dueños conoce desde hace mucho tiempo. "El equipo de Mutaciones facilitará un taller para compartir algunas de las herramientas que usamos en este proyecto, para identificar oportunidades, tendencias de cambio y revisar decisiones", subrayó, sin olvidar que es un espacio ideal para establecer nuevas alianzas.

lr.pe

La innovación no es un camino para todos, aún

Pese a las grandes proyecciones, Eduardo reconoció que su propuesta todavía necesita más visibilidad en la sociedad. De hecho, consideró que algunas empresas todavía no quieren tomar decisiones arriesgadas de cara al futuro. "A las organizaciones en Perú y en América Latina nos cuesta tomar decisiones estratégicas que signifiquen: voy a priorizar esto y no voy a hacer lo otro", explicó.

larepublica.pe

Así, apuntó a las dificultades para anteponer recursos en situaciones difíciles, ya que existe el miedo de sacrificar ingresos y dañar relaciones con los proveedores. De todos modos, es importante tomar en cuenta el contexto peruano, por lo que Eduardo espera agrandar su cobertura. "Nuestros desafíos hacia el futuro son cómo vamos ampliando esa base y aprendemos para construir un universo de organización mucho más diverso, con diferentes capacidades y tamaños", indicó.

