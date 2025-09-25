HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Sociedad

Escapó del Perú para no estudiar ingeniería y hoy es chef en EE. UU.: combina su herencia japonesa con la gastronomía peruana

Yuki Nakandakari es un chef peruano de ascendencia japonesa que participó en la feria gastronómica 'Perú Mucho Gusto' de PromPerú, celebrada en la ciudad de Nueva York, EE. UU.

Yuki Nakandakari es un chef peruano de ascendencia japonesa que trabaja en Virginia, EE. UU.
Yuki Nakandakari es un chef peruano de ascendencia japonesa que trabaja en Virginia, EE. UU. | Foto: composición LR

Cocinar en el extranjero es una mezcla de retos, responsabilidades y oportunidades, en especial si preparas los icónicos platos de la gastronomía peruana. Yuki Nakandakari puede darse el lujo de decir que es un embajador de nuestra comida en Estados Unidos, pero su historia tuvo un inicio y un camino de sabor agrio. Desde niño, sabía que sus manos se dedicarían al arte culinario. Su familia, en cambio, quería que se enfocara en otra profesión.

Con una pizca de valentía, reunió fuerzas para viajar a Japón, de donde procede su línea paterna, y tuvo la libertad costosa para iniciar su trayectoria gastronómica. Aquella decisión sembró su destino y, 30 años después, se enorgullece porque puede dedicarse a su mayor pasión en los Estados Unidos. Es más, tiene el privilegio de compartir la sazón de la gastronomía peruana y trabajar junto a compatriotas.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Emigró a EE. UU. con 18 años para trabajar en construcción y ahora abrió su segundo restaurante que vende pan con chicharrón

lr.pe

"Me escapé de casa y me fui al otro lado del mundo a perseguir mis sueños"

Como casi todos los niños peruanos, Yuki quedó fascinado por las recetas de su hogar. La familia de su madre, de origen arequipeño, le enseñó las fórmulas para preparar icónicos platos, como el ceviche, que es su preferido. De esta manera, se fue enamorando poco a poco de la comida peruana, ya que nuestro protagonista también tiene sangre japonesa por parte de su padre.

Sin embargo, no contó con las expectativas que su familia tenía de él. Así, se vio forzado a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de San Martín de Porres durante dos años. "Mi papá me obligó a estudiar. Entonces, me escapé de casa y me fui al otro lado del mundo a perseguir mis sueños", señaló Yuki en una entrevista para La República. Para su suerte, algunos primos en Tokio le enviaron su pasaje y le ofrecieron hospedaje en 1990.

No obstante, los primeros años fueron complicados, tuvo que pasar por el mismo sendero de millones de inmigrantes y aceptó trabajos que requerían poca experiencia. "Estuve trabajando en varias cosas: en una fábrica de camiones, de carros en Toyota y después terminé trabajando en un restaurante", agregó. En este último lugar, el chef se encariñó con Yuki, quien ocupaba el puesto de lavaplatos debido a su esfuerzo. Esto le valió su apoyo para estudiar en la Nakamatsu Culinary School, ubicada en la capital del país nipón.

La mayor enseñanza de estudiar gastronomía fue entender la filosofía 'Okyakusama', que consiste en tratar a los clientes de forma honorable, como si fuesen dioses. Además, aprendió las técnicas de la comida japonesa, pero Yuki no estaba cómodo. Tras cuatro años en el país del Sol Naciente, sabía que era el momento de regresar a la tierra que lo vio nacer.

PUEDES VER: ¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

lr.pe

El sabor peruano dentro del paladar estadounidense

Yuki llegó a los EE. UU. en 1997 con la mentalidad de consolidar su carrera culinaria, ya que pasó tres años al servicio de diferentes restaurantes en Lima. No obstante, por segunda vez, le tocó enfrentar un arduo camino cuando pisó territorio estadounidense. Se desempeñó como obrero en muchos sectores, como la construcción, la jardinería, entre otros. En 2000, una familia peruana le ofreció la oportunidad de ser su chef debido a su experiencia. En ese momento, nunca dejó la industria culinaria.

Con el paso de los años, logró sembrar un notable éxito dentro de su carrera. El restaurante Okopa, donde era el chef ejecutivo, logró entrar en la primera guía Michelin. "Tuvo una mención en los 100 restaurantes que la guía Michelin recomendaba en la ciudad de Washington. Solamente tres restaurantes peruanos entraron en 2017", narró. Su trayectoria le permitió integrarse en la Peruvian American Chef Association (P. A. CH. A.), que es la sociedad de cocineros peruanos más grande a nivel internacional fuera de nuestras tierras.

Yuki Nakandakari salteando en wok en el restaurante Chalaco's en Filadelfia, Pensilvania. Foto: Yuki Nakandakari

Yuki Nakandakari salteando en wok en el restaurante Chalaco's en Filadelfia, Pensilvania. Foto: Yuki Nakandakari

Gracias a su afiliación, logró conocer a personas que le ayudarían a marcar su camino. "Tenemos la misión de hacer networking, de hermanar, y ahí fue donde conocí a la familia Ramírez", comentó. Así, pudo aliarse al 'Warique', que junta el concepto de un restaurante pequeño y discreto, pero conocido por los clientes por su buena comida. Sus años como cocinero le permitieron desenvolverse como asesor.

Este puesto no le ha impedido preparar los exquisitos platos como el ceviche, manchapecho (compuesto por la carapulcra y la sopa seca) y la icónica receta que heredó de su tía Rosita Yimura. "Es un plato que inventó mi tía en el Callao en los años 80. Su plato estrella es el pulpo al olivo", resaltó. Está compuesto por una salsa de aceituna y tiene oro comestible de 24 quilates.

PUEDES VER: Ingeniero peruano de Carabayllo llega a Oxford y revoluciona las resonancias magnéticas con el uso de la inteligencia artificial

lr.pe

"¿Quién se puede resistir a la comida peruana?"

En septiembre de 2025, Yuki participó en la feria gastronómica 'Perú Mucho Gusto', organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) en Nueva York. El evento buscó ampliar la visibilidad de la comida peruana en una de las ciudades más importantes de Norteamérica.

Yuki Nakandakari en la feria 'Perú Mucho Gusto' de PromPerú en Nueva York. Foto: PromPerú

Yuki Nakandakari en la feria 'Perú Mucho Gusto' de PromPerú en Nueva York. Foto: PromPerú

Aunque la comida peruana es reconocida a nivel universal, los ciudadanos de los EE. UU. todavía no asimilan la sazón de nuestra gastronomía de la forma en que lo hacen con la mexicana, la italiana o la china. Por este motivo, nuestro protagonista abraza la organización de estas actividades. "Ojalá que continúen, porque realmente necesitamos este empuje. También, ¿quién se puede resistir a la comida peruana? La pruebas y no la dejas nunca".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Emigró a EE. UU. con 18 años para trabajar en construcción y ahora abrió su segundo restaurante que vende pan con chicharrón

Emigró a EE. UU. con 18 años para trabajar en construcción y ahora abrió su segundo restaurante que vende pan con chicharrón

LEER MÁS
Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

LEER MÁS
¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

LEER MÁS
Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota