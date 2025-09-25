Cocinar en el extranjero es una mezcla de retos, responsabilidades y oportunidades, en especial si preparas los icónicos platos de la gastronomía peruana. Yuki Nakandakari puede darse el lujo de decir que es un embajador de nuestra comida en Estados Unidos, pero su historia tuvo un inicio y un camino de sabor agrio. Desde niño, sabía que sus manos se dedicarían al arte culinario. Su familia, en cambio, quería que se enfocara en otra profesión.

Con una pizca de valentía, reunió fuerzas para viajar a Japón, de donde procede su línea paterna, y tuvo la libertad costosa para iniciar su trayectoria gastronómica. Aquella decisión sembró su destino y, 30 años después, se enorgullece porque puede dedicarse a su mayor pasión en los Estados Unidos. Es más, tiene el privilegio de compartir la sazón de la gastronomía peruana y trabajar junto a compatriotas.

"Me escapé de casa y me fui al otro lado del mundo a perseguir mis sueños"

Como casi todos los niños peruanos, Yuki quedó fascinado por las recetas de su hogar. La familia de su madre, de origen arequipeño, le enseñó las fórmulas para preparar icónicos platos, como el ceviche, que es su preferido. De esta manera, se fue enamorando poco a poco de la comida peruana, ya que nuestro protagonista también tiene sangre japonesa por parte de su padre.

Sin embargo, no contó con las expectativas que su familia tenía de él. Así, se vio forzado a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de San Martín de Porres durante dos años. "Mi papá me obligó a estudiar. Entonces, me escapé de casa y me fui al otro lado del mundo a perseguir mis sueños", señaló Yuki en una entrevista para La República. Para su suerte, algunos primos en Tokio le enviaron su pasaje y le ofrecieron hospedaje en 1990.

No obstante, los primeros años fueron complicados, tuvo que pasar por el mismo sendero de millones de inmigrantes y aceptó trabajos que requerían poca experiencia. "Estuve trabajando en varias cosas: en una fábrica de camiones, de carros en Toyota y después terminé trabajando en un restaurante", agregó. En este último lugar, el chef se encariñó con Yuki, quien ocupaba el puesto de lavaplatos debido a su esfuerzo. Esto le valió su apoyo para estudiar en la Nakamatsu Culinary School, ubicada en la capital del país nipón.

La mayor enseñanza de estudiar gastronomía fue entender la filosofía 'Okyakusama', que consiste en tratar a los clientes de forma honorable, como si fuesen dioses. Además, aprendió las técnicas de la comida japonesa, pero Yuki no estaba cómodo. Tras cuatro años en el país del Sol Naciente, sabía que era el momento de regresar a la tierra que lo vio nacer.

El sabor peruano dentro del paladar estadounidense

Yuki llegó a los EE. UU. en 1997 con la mentalidad de consolidar su carrera culinaria, ya que pasó tres años al servicio de diferentes restaurantes en Lima. No obstante, por segunda vez, le tocó enfrentar un arduo camino cuando pisó territorio estadounidense. Se desempeñó como obrero en muchos sectores, como la construcción, la jardinería, entre otros. En 2000, una familia peruana le ofreció la oportunidad de ser su chef debido a su experiencia. En ese momento, nunca dejó la industria culinaria.

Con el paso de los años, logró sembrar un notable éxito dentro de su carrera. El restaurante Okopa, donde era el chef ejecutivo, logró entrar en la primera guía Michelin. "Tuvo una mención en los 100 restaurantes que la guía Michelin recomendaba en la ciudad de Washington. Solamente tres restaurantes peruanos entraron en 2017", narró. Su trayectoria le permitió integrarse en la Peruvian American Chef Association (P. A. CH. A.), que es la sociedad de cocineros peruanos más grande a nivel internacional fuera de nuestras tierras.

Yuki Nakandakari salteando en wok en el restaurante Chalaco's en Filadelfia, Pensilvania. Foto: Yuki Nakandakari

Gracias a su afiliación, logró conocer a personas que le ayudarían a marcar su camino. "Tenemos la misión de hacer networking, de hermanar, y ahí fue donde conocí a la familia Ramírez", comentó. Así, pudo aliarse al 'Warique', que junta el concepto de un restaurante pequeño y discreto, pero conocido por los clientes por su buena comida. Sus años como cocinero le permitieron desenvolverse como asesor.

Este puesto no le ha impedido preparar los exquisitos platos como el ceviche, manchapecho (compuesto por la carapulcra y la sopa seca) y la icónica receta que heredó de su tía Rosita Yimura. "Es un plato que inventó mi tía en el Callao en los años 80. Su plato estrella es el pulpo al olivo", resaltó. Está compuesto por una salsa de aceituna y tiene oro comestible de 24 quilates.

"¿Quién se puede resistir a la comida peruana?"

En septiembre de 2025, Yuki participó en la feria gastronómica 'Perú Mucho Gusto', organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) en Nueva York. El evento buscó ampliar la visibilidad de la comida peruana en una de las ciudades más importantes de Norteamérica.

Yuki Nakandakari en la feria 'Perú Mucho Gusto' de PromPerú en Nueva York. Foto: PromPerú

Aunque la comida peruana es reconocida a nivel universal, los ciudadanos de los EE. UU. todavía no asimilan la sazón de nuestra gastronomía de la forma en que lo hacen con la mexicana, la italiana o la china. Por este motivo, nuestro protagonista abraza la organización de estas actividades. "Ojalá que continúen, porque realmente necesitamos este empuje. También, ¿quién se puede resistir a la comida peruana? La pruebas y no la dejas nunca".

