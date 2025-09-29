Machu Picchu ha sido galardonado como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2025, acumulando ocho premios consecutivos a pesar de su crisis actual. | Omar Neyra | Composición LR

Machu Picchu ha sido galardonado como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2025, acumulando ocho premios consecutivos a pesar de su crisis actual. | Omar Neyra | Composición LR

Este 27 de septiembre, durante la gala de los World Travel Awards Sudamérica 2025 en Cancún, Machu Picchu fue reconocida como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica. Con este logro, el santuario inca suma ocho premios consecutivos en la categoría, a pesar de la crisis en la que se ha visto sumergido en las últimas semanas, debido a denuncias por una mala gestión y bloqueos de ciudadanos.

Desde 1993, los WTA distinguen a los lugares y servicios de mayor excelencia en la industria de los viajes. Machu Picchu ya había ganado en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, y ahora en 2025 volvió a superar a otras atracciones como el Cristo Redentor en Brasil, el desierto de Atacama en Chile, las cataratas del Iguazú entre Argentina y Brasil, y el Salto Ángel en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Gobernador de Cusco celebra logro pero advierte situación

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, indicó a La República que recibe la noticia con ''alegría y algarabía, porque es el lugar donde Machu Picchu merece estar''. Sin embargo, el funcionario también dijo que hay cierta ''reflexión'' y ''melancolía''. Salcedo mencionó que, más allá del logro, también existe la responsabilidad de ''garantizar su conservación y gestión adecuada'' de la maravilla.

''No es un problema de esta gestión únicamente, sino de todo el tiempo en el cual se ha administrado el santuario histórico. Lamentablemente, nunca se han implementado políticas sostenidas que velen por su preservación. Durante años se ha puesto la mirada en dos puntos focales: el visitante y el centro arqueológico, dejando de lado a las comunidades campesinas, que también forman parte esencial de su entorno'', advirtió.

''El Ministerio de Cultura y la propia Presidencia son directamente responsables, pero no te van a dar respuestas. Los gremios turísticos solo se cuelgan de la imagen de Machu Picchu, ninguno quiere aportar a políticas que realmente ayuden a garantizar su futuro'', agregó la autoridad regional. El gobernador enfatizó que ha existido un abuso del santuario a lo largo de los años.

El gobernador hizo un llamado a desarrollar políticas que ''ayuden a garantizar la conservación de lo que Machu Picchu es para todos los peruanos y la humanidad''. ''Si queremos conservar realmente a Machu Picchu y verlo sin ningún problema, solicito la creación de la Autoridad Autónoma de la Gestión del Valle Sagrado de Urubamba'', finalizó, y reveló que, junto con alcaldes de la provincia de Urubamba, se presentará un proyecto de ley al Congreso.

PUEDES VER: Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Machu Picchu enfrenta crisis

A pesar de su prestigio, Machu Picchu enfrenta serias dificultades en gestión y acceso que ponen en riesgo su reputación internacional. La organización New7Wonders, responsable de declarar al sitio como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, no fue ajena a la crisis.

Jean-Paul de la Fuente, director de la entidad, advirtió que los problemas actuales podrían incluso comprometer la permanencia del monumento en esa lista: ''Este plan es más vital que nunca; la permanencia, justificación y credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de ello''.

El comunicado encendió las alarmas para las autoridades.

Bloqueos, protestas y problemas en el transporte hacia Machu Picchu

El acceso a la ciudadela nunca fue sencillo, pero en los últimos meses la situación se complicó aún más. Hace unas semanas, Perú Rail suspendió temporalmente su servicio tras bloqueos en la vía férrea de Ccorihuayrachina, lo que obligó a decenas de turistas a modificar sus itinerarios.

Además, el 12 de septiembre los pobladores de Urubamba realizaron un plantón de 24 horas en protesta contra la continuidad del plan de contingencia vinculado a la empresa Consettur, cuestionada por su gestión del transporte en la ruta Hiram Bingham.

Machu Picchu es visitada por cientos de turistas cada día, y el paro afectó el tránsito.

Contraloría revela deficiencias en la gestión de Machu Picchu y reclamos

Los precios elevados, largas colas y desorden en la venta de boletos también son un problema. Un informe de la Contraloría en agosto reveló graves irregularidades en la boletería presencial del Centro Cultural Machu Picchu:

Falta de personal orientador y señalización adecuada

Nula accesibilidad para personas con discapacidad

Libro de reclamaciones no visible y denuncias por maltrato

Rechazo a carnés de estudiante en formato digital

El documento también señaló que el protocolo para vender hasta 1.000 entradas diarias se estaba aplicando de manera parcial y desorganizada, con quejas de varios turistas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.