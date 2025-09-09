Tras tomar conocimiento de lo sucedido, las autoridades del aeropuerto activaron los protocolos del caso. Foto: Andia

Un adolescente de 17 años falleció al interior del Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco el pasado lunes 8 de septiembre alrededor de las 2 p. m. El hecho se reportó en el tópico de salud del terminal aéreo, luego de que el menor acudiera acompañado de un familiar a fin de obtener un permiso médico para abordar un vuelo.

Al respecto, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) emitió un comunicado en donde lamentan el inesperado deceso del menor. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del joven fallecido", se lee en el comunicado.

Menor fallece durante chequeo médico en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

El comunicado de CORPAC señala que el joven, de nacionalidad peruana, había ingresado al tópico de salud del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete para obtener un permiso de viaje, ya que el personal de la aerolínea le indicó que debía contar con una constante emitida por su médico tratante.

"Mientras era evaluado por el médico de turno, se produjo su inesperado deceso. De inmediato, se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de casos", se lee en el comunicado de CORPAC.

Tópico del aeropuerto no tiene autorización para emitir permisos de viaje

En el documento emitido por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) se aclara que el tópico del aeropuerto no cuenta con una autorización para emitir permisos de viaje. Además, recordó que el servicio médico disponible solo se limita a la atención de emergencias para pasajeros, tripulantes y trabajadores del terminal.

"Cabe precisar que el aeropuerto cuenta con médico, enfermera y ambulancia para la atención de emergencias médicas de pasajeros, tripulantes y personal del terminal aéreo. Asimismo, se recuerda que en este tópico no se emiten autorizaciones médicas de viaje", precisa el comunicado.

