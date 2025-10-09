Corte de luz en Cusco este 11 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Electro Sur Este anunció cortes de luz programados en Cusco. | Difusión | Composición de Omar Neyra/La República

Electro Sur Este anunció cortes de luz programados en Cusco. | Difusión | Composición de Omar Neyra/La República

¡Atención, Cusco! La empresa distribuidora de energía Electro Sur Este informó que para este sábado 11 de octubre, se efectuarán diversos cortes de luz en la ciudad de Cusco en horarios específicos, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

Las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas. Las mismas no se extenderán por un plazo de cinco horas, sin embargo, Electro Sur Este insta a mantenerse informado en sus plataformas oficiales.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Policía investiga secuestro de trabajadora de grifo en Cusco

Corte de luz en Cusco: zonas y horarios afectados

Cusco

Zonas afectadas: Av. El Sol (Entre Calle Mantas y Calle Puente Rosario), Calle Almagro, Calle Ayacucho (Entre Calle San Andres y Av. El Sol), Calle Maruri, Banco de Crédito del Peru (Av. Sol), Banco Continental (Av. Sol), Botica Inkafarma (Av.Sol), Corte Superior de Justicia Cusco (Av. Sol), Colegio La Merced (Calle Almagro), Club Cusco (Av. Sol), Centro Comercial Cusco (Av. Sol), Municipalidad Provincial del Cusco, Poker S.R.L (Av. Sol), INEI (Av. El Sol), RENIEC (Av. El Sol)

Av. El Sol (Entre Calle Mantas y Calle Puente Rosario), Calle Almagro, Calle Ayacucho (Entre Calle San Andres y Av. El Sol), Calle Maruri, Banco de Crédito del Peru (Av. Sol), Banco Continental (Av. Sol), Botica Inkafarma (Av.Sol), Corte Superior de Justicia Cusco (Av. Sol), Colegio La Merced (Calle Almagro), Club Cusco (Av. Sol), Centro Comercial Cusco (Av. Sol), Municipalidad Provincial del Cusco, Poker S.R.L (Av. Sol), INEI (Av. El Sol), RENIEC (Av. El Sol) Horario: de 6 a. m. 11.30 a. m.

¿En qué regiones distribuye Electro Sur Este?

Electro Sur Este S.A.A. es una empresa pública que se encarga de la distribución de energía eléctrica en varias regiones. Su área de concesión incluye las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, la provincia de Sucre en Ayacucho y la provincia de Cayarani en Arequipa. La sede principal de la compañía está en la Av. Mariscal Sucre N.º 400, en el distrito de Santiago, en la provincia y región de Cusco.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

