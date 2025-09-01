HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Sociedad

Corpac inicia mantenimiento en pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco

De otro lado, la presidenta del directorio, Tábata Vivanco, evitó pronunciarse sobre la muerte de tres bomberos en el Jorge Chávez del 2022.


Trabajos inician el próximo 4 de setiembre.
Trabajos inician el próximo 4 de setiembre. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Durante la ceremonia conmemorativa por el centenario del primer vuelo entre Lima y Cusco, la presidenta del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Tábata Vivanco del Castillo, anunció el inicio de trabajos de mantenimiento en la cabecera de pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Estas acciones se ejecutarán desde el próximo 4 de setiembre.

Vivanco explicó que las labores, que durarán aproximadamente 45 días, se ejecutarán en horarios sin operaciones para evitar afectaciones en los vuelos. “La seguridad operacional es lo primero. Se ha coordinado con todas las aerolíneas y las operaciones no se interrumpirán”, aseguró.

Puedes ver: Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

lr.pe

Respecto a las observaciones de la Contraloría sobre el estado de la pista, precisó que el retraso en los trabajos obedeció a inconvenientes con el contratista inicial, lo que obligó a una nueva contratación.

Accidente en el Jorge Chávez

De otro lado Vivanco del Castillo se refirió de manera breve al proceso judicial por el accidente ocurrido el 18 de noviembre de 2022 en el aeropuerto Jorge Chávez, donde fallecieron tres bomberos aeronáuticos.

“El tema está judicializado, somos respetuosos de lo que determinen las instancias competentes”, señaló, evitando profundizar en el caso.

La investigación de la Fiscalía, que ya concluyó, está pendiente de un control judicial que definirá si los controladores aéreos procesados enfrentarán juicio oral.

El siniestro, que conmocionó al sector aeronáutico peruano, continúa generando expectativa mientras se evalúan las responsabilidades sobre lo ocurrido.

Notas relacionadas
Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

LEER MÁS
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
Cusco: policía acusado de homicidio afrontará 9 meses de prisión preventiva

Cusco: policía acusado de homicidio afrontará 9 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Sociedad

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Callao: sicarios asesinan a hombre a balazos mientras jugaba fútbol en Bellavista

Temblor en Perú HOY, 1 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota