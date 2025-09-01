Corpac inicia mantenimiento en pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco

Trabajos inician el próximo 4 de setiembre. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Durante la ceremonia conmemorativa por el centenario del primer vuelo entre Lima y Cusco, la presidenta del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Tábata Vivanco del Castillo, anunció el inicio de trabajos de mantenimiento en la cabecera de pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Estas acciones se ejecutarán desde el próximo 4 de setiembre.

Vivanco explicó que las labores, que durarán aproximadamente 45 días, se ejecutarán en horarios sin operaciones para evitar afectaciones en los vuelos. “La seguridad operacional es lo primero. Se ha coordinado con todas las aerolíneas y las operaciones no se interrumpirán”, aseguró.

Respecto a las observaciones de la Contraloría sobre el estado de la pista, precisó que el retraso en los trabajos obedeció a inconvenientes con el contratista inicial, lo que obligó a una nueva contratación.

Accidente en el Jorge Chávez

De otro lado Vivanco del Castillo se refirió de manera breve al proceso judicial por el accidente ocurrido el 18 de noviembre de 2022 en el aeropuerto Jorge Chávez, donde fallecieron tres bomberos aeronáuticos.

“El tema está judicializado, somos respetuosos de lo que determinen las instancias competentes”, señaló, evitando profundizar en el caso.

La investigación de la Fiscalía, que ya concluyó, está pendiente de un control judicial que definirá si los controladores aéreos procesados enfrentarán juicio oral.

El siniestro, que conmocionó al sector aeronáutico peruano, continúa generando expectativa mientras se evalúan las responsabilidades sobre lo ocurrido.