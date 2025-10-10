HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Sujeto finge ser paciente y dispara contra dentista dentro de su consultorio en Independencia: sospechan extorsión

El falso paciente había acordado una cita médica previa con el dentista Giancarlo López Borbor para posteriormente atacarlo en su consultorio ubicado en Independencia.

Un falso paciente disparó contra el dentista Giancarlo López Borbor en su consultorio, ubicado en Independencia.
Un falso paciente disparó contra el dentista Giancarlo López Borbor en su consultorio, ubicado en Independencia. | Foto: Composición LR/ ATV

Un sujeto que fingió ser paciente ingresó al consultorio del dentista Giancarlo López Borbor, en Independencia, ubicado en la calle Mayta Cápac, y le disparó hasta cinco veces. El atacante llegó en motocicleta al lugar y, según las cámaras de seguridad, entró junto al odontólogo, ya que previamente había separado una cita médica.

Al ingresar al lugar, el sujeto disparó contra el odontólogo y le robó incluso su teléfono celular. Esto alertó a los vecinos y familiares, quienes bajaron de inmediato tras escuchar los disparos. La madre del médico se desvaneció al verlo tendido en el suelo. Los residentes de la zona utilizaron sábanas para trasladarlo hasta una patrulla policial, desde donde fue llevado a la clínica Jesús del Norte.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Habla vendedor de cerveza que fue baleado durante concierto de Agua Marina: "Volví a nacer"

lr.pe

PNP especula que se trataría de un caso de extorsión

El dentista Giancarlo López Borbor sobrevivió a los disparos que recibió, y la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión o de una posible represalia.

Familiares de Giancarlo Dennis López solicitan apoyo económico para el tratamiento del dentista. Foto: Difusión

Familiares de Giancarlo Dennis López solicitan apoyo económico para el tratamiento del dentista. Foto: Difusión

Tras lo ocurrido, la familia del dentista solicita apoyo económico para costear el tratamiento que recibe en la clínica, ya que aún lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En el anuncio, sus familiares brindan distintos medios de pago para quienes deseen colaborar con un donativo.

PUEDES VER: Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

LEER MÁS
Hermanos Chapoñay piden perdón por pedir un minuto de silencio por Luis Quiroga de Agua Marina tras balacera en el Círculo Militar

Hermanos Chapoñay piden perdón por pedir un minuto de silencio por Luis Quiroga de Agua Marina tras balacera en el Círculo Militar

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alcalde de Pataz llega a Lima y participará en marcha del 15 de octubre: "Creen que han tranquilizado al pueblo, se equivocan"

Alcalde de Pataz llega a Lima y participará en marcha del 15 de octubre: "Creen que han tranquilizado al pueblo, se equivocan"

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal: zonas y horarios afectados este 9 y 10 de octubre

Corte de luz en Arequipa programado por Seal: zonas y horarios afectados este 9 y 10 de octubre

LEER MÁS
Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025