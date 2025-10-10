Un falso paciente disparó contra el dentista Giancarlo López Borbor en su consultorio, ubicado en Independencia. | Foto: Composición LR/ ATV

Un sujeto que fingió ser paciente ingresó al consultorio del dentista Giancarlo López Borbor, en Independencia, ubicado en la calle Mayta Cápac, y le disparó hasta cinco veces. El atacante llegó en motocicleta al lugar y, según las cámaras de seguridad, entró junto al odontólogo, ya que previamente había separado una cita médica.

Al ingresar al lugar, el sujeto disparó contra el odontólogo y le robó incluso su teléfono celular. Esto alertó a los vecinos y familiares, quienes bajaron de inmediato tras escuchar los disparos. La madre del médico se desvaneció al verlo tendido en el suelo. Los residentes de la zona utilizaron sábanas para trasladarlo hasta una patrulla policial, desde donde fue llevado a la clínica Jesús del Norte.

PNP especula que se trataría de un caso de extorsión

El dentista Giancarlo López Borbor sobrevivió a los disparos que recibió, y la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión o de una posible represalia.

Familiares de Giancarlo Dennis López solicitan apoyo económico para el tratamiento del dentista. Foto: Difusión

Tras lo ocurrido, la familia del dentista solicita apoyo económico para costear el tratamiento que recibe en la clínica, ya que aún lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En el anuncio, sus familiares brindan distintos medios de pago para quienes deseen colaborar con un donativo.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

