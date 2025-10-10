HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padre de familia muere tras lanzarse a canal de riego para rescatar a un perro en Huancayo

Tras lanzarse al cana de agua en Huancayo, la víctima perdió el equilibrio y cayó por una cascada de diez metros. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por familiares y las autoridades.

Padre de familia fallece en Huancayo al intentar salvar a un perro. Foto: composición LR
Padre de familia fallece en Huancayo al intentar salvar a un perro. Foto: composición LR | composición LR

Durante la mañana del martes 7 de octubre, Pedro Roberto Corpus Chagua, un hombre de 44 años y padre de dos hijos de Huancayo, salió a correr como parte de su rutina habitual. Al pasar por la zona de San Agustín de Cajas, escuchó ladridos enérgicos que provenían del canal de riego cercano. Al acercarse, se percató de que un perro había caído al agua y estaba siendo arrastrado por la corriente.

Pese al esfuerzo del hombre por rescatar al can, no logró nadar contra la corriente tras su caída. Al lugar llegaron equipos de rescate y de la PNP e iniciaron con las investigaciones del caso. El cuerpo será entregado a la familia, quienes lamentan lo sucedido.

Padre de familia fallece al intentar rescatar a un perro

Sin dudarlo, Pedro Corpus se quitó su casaca y otras pertenencias, y se arrojó al caudal con la esperanza de rescatar a la mascota. Sin embargo, las aguas lo sorprendieron: perdió el equilibrio, fue arrastrado con fuerza y terminó cayendo por una caída de agua de aproximadamente diez metros. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por familiares y fuerzas de seguridad, quienes acudieron al llamado de urgencia.

Las autoridades locales descartaron que haya habido intervención de terceros. La Policía Nacional del Perú abrió una investigación para esclarecer los detalles del suceso y determinar si hubo factores de negligencia o condiciones peligrosas no señalizadas en la zona del canal.

Equipos de rescate llegaron al lugar

La dificultad del terreno y la fuerza de la corriente complicaron las tareas de rescate y recuperación del cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue de Hualhuas, donde se le practicará la autopsia de rigor antes de ser entregado a sus familiares.

Familiares, amigos y vecinos ahora esperan que las investigaciones arrojen claridad del caso. Al lugar también llegaron un grupo de rescatistas para recoger el cadáver.

