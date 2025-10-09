HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial que se negó a pagar S/2 de pasaje

Conductor de la línea Urano Tours, enfrentaba tres denuncias luego de negarle el pase libre a suboficial Judith Cuba Lara.

Fiscalía archiva proceso de conductor que quiso cobrar pasaje suboficial.
Fiscalía archiva proceso de conductor que quiso cobrar pasaje suboficial. | Composición LR

El Ministerio Público dispuso archivar la investigación preparatoria que enfrentaba José Manuel Villafuerte Alata, chofer de la línea Urano Tours, que fue cercado por 9 policías tras cobrarle S/2.00 a la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Judith Cuba Lara, de la Dirección de Turismo.

De acuerdo con el documento obtenido por La República, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima Centro dispuso "no ha lugar formalizar ni continuar con la investigación preparatoria" con el transportista por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Asimismo, el abogado Rodrigo Noblecilla Cruz, defensor del conductor, adelantó a este medio que durante la próxima semana formalizará una denuncia por tráfico de influencias y secuestro en contra de Cuba Lara, tras detención arbitraria de su cliente.

Archivan solicitud de investigación contra José Villafuerte, conductor detenido por 9 policías tras cobrar S/2.00 a policía. Foto: La República.

Archivan solicitud de investigación contra José Villafuerte, conductor detenido por 9 policías tras cobrar S/2.00 a policía. Foto: La República.

lr.pe

¿Qué sucedió entre la policía y el conductor?

El pasado 6 de octubre, un video grabado por uno de los pasajeros del bus de la ruta A de la empresa de transporte Urano se hizo viral luego de que usuarios apoyaran a chofer que no quiso darle pase libre a policía, porque "habían quedado con sus colegas que paguen, porque no están cumpliendo con su trabajo".

Durante la discusión, según el transportista, la suboficial manipuló el timón y la palanca de la unidad cuando esta se encontraba en movimiento cerca a la plaza Bolognesi. Según, comenta, se estacionó en la comisaría de Alfonso Ugarte, pero que la agente lo obligó a conducir hasta el paradero Caquetá. "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener. Yo no le creía, pero cuando llegamos, de verdad estaba todo cercado", expresó.

lr.pe

Denuncian presunto abuso de autoridad

La defensa de Villafuerte cuestionó la intervención de la PNP tras el altercado que tuvo con la suboficial por el cobro de pasaje. Además, Villafuerte comentó que a los tres delitos que se le imputaron por desobediencia y resistencia a la autoridad al no acatar la Ley N° 26271. Según el abogado de la policía, le quiso agregar otro más por presunto secuestro.

Asimismo, indicó que cuando fue trasladado a la comisaría de Montserrat, Cubas Lara se exaltó y advirtió a sus colegas que si no lo enmarrocaban o encerraban en una celda, ella le iba a rendir parte al coronel Meza Farfán, de la División Policial Lima Centro, quien presuntamente dio la orden para que se ejecute un plan cerco.

A raíz de lo sucedido, ciudadanos y abogados han cuestionado la Ley de pase libre para la Policía y exacerbado el enfrentamiento entre ambos sectores. Transportistas cuestionan medida ante ola de criminalidad y asesinatos contra su sector.

