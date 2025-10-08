HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a oficial de la Marina acusado de liderar red de estafas: entregaba cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos

'Los Falsos de los Repuestos Aeronáuticos', conformado por el oficial de la Marina de Guerra y otros sospechosos, utilizaba registros del OSCE para ofrecer productos aeronáuticos a proveedores del Estado que nunca se entregaban.

Un oficial de la Marina de Guerra del Perú fue detenido por liderar una red de estafadores que defraudó a empresas estatales con operaciones comerciales falsas. El fraude provocó pérdidas de al menos 500 mil soles.
Un oficial de la Marina de Guerra del Perú fue detenido por liderar una red de estafadores que defraudó a empresas estatales con operaciones comerciales falsas. El fraude provocó pérdidas de al menos 500 mil soles. | América

Federico Espinoza Ordinola (36), un oficial de la Marina de Guerra del Perú, fue detenido por presuntamente encabezar una red de estafadores que habría engañado a empresas proveedoras del Estado con falsas operaciones comerciales. Según la Policía Nacional, los implicados simulaban la venta de repuestos aeronáuticos y, al momento de la entrega, enviaban cajas llenas de ladrillos y arena. El fraude habría generado pérdidas de al menos S/500.000 en lo que va del año.

La intervención se produjo tras un seguimiento de inteligencia de la División de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod), que logró capturar al militar junto a otros sospechosos, Stephanie Francesca Ramos Boero (38) y José Antonio Valladares Benavides (48). Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que dispuso siete días de detención preliminar mientras se amplía la investigación. Según las indagaciones, podría haber más personas implicadas, además de otras empresas afectadas. La Policía pidió a los proveedores del Estado que estuvieran alertas y acercarse a declarar si fueron estafados.

¿Cómo operaba la red de estafa?

De acuerdo con la PNP, el grupo delictivo accedía a registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para identificar a potenciales proveedores. De ese modo, establecían contacto haciéndose pasar por representantes legítimos y ofrecían productos especializados en aeronáutica, mientras simulaban transacciones confiables.

Una vez que las víctimas realizaban las transferencias, los estafadores enviaban paquetes que no contenían los insumos prometidos, sino ladrillos, arena y otros objetos sin valor. Luego de ello, desaparecían. Para dar más credibilidad a su engaño, se presentaban como dueños o agentes de reconocidas compañías del rubro de la construcción, respaldados por documentos aparentemente auténticos.

La policía detuvo a la organización criminal, denominada ‘Los Falsos de los Repuestos Aeronáuticos’, durante una intervención realizada el viernes 3 de octubre, en el cruce de la avenida Jorge Chávez con la calle Las Higueretas, en el distrito de Surco. El oficial vestía uniforme de oficial de la Fuerza Aérea al momento de su captura. Los detenidos se movilizaban en un automóvil dentro del cual la Policía encontró cinco teléfonos celulares y un paquete de documentos con sellos presuntamente falsificados.

PUEDES VER: Esposas de choferes de buses Santa Catalina realizan pollada para pagar hospitalización tras ataques armados: ''No hay respuesta del Gobierno''

FAP inicia investigación interna

El Ministerio de Defensa informó que, además de las investigaciones penales en curso, la Inspectoría General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha iniciado un proceso interno para determinar si existió algún tipo de negligencia administrativa o filtración de información que haya permitido la actuación del grupo delictivo.

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de X, la FAP informó sobre lo sucedido, y señaló que ''se han presentado las denuncias policiales correspondientes en las jurisdicciones de Lima''. Asimismo, la entidad reiteró que aplicará ''medidas disciplinarias y administrativas severas'' si se comprueban responsabilidades internas. La FAP también rechazó el uso fraudulento de su nombre, calificando el hecho como un atentado contra la seguridad y la confianza ciudadana, y aseguró que colaborarán con las autoridades.

La FAP se pronunció sobre los hechos en un comunicado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

