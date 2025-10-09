Corte de agua en Lima por más de 12 horas: estos distritos serán afectados, según Sedapal
Sedapal anuncia suspensión temporal del servicio de agua en Lima Metropolitana el 10 y 11 de octubre por mantenimiento preventivo. Los cortes podrían durar hasta 13 horas en varias zonas.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que se realizará una suspensión temporal del servicio de agua en varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao los días viernes 10 y sábado 11 de octubre. Según la entidad, la medida se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en distintas zonas de la capital.
Los cortes de agua podría prolongarse por hasta 13 horas y afectará distritos como San Martín de Porres, Callao, La Molina, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, entre otros. Sedapal exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de corte.
Corte de agua en Lima: los distritos que no tendrán agua
Corte de agua 10 de octubre
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Viv. VENTRACOM Super Manzana U4, Asoc. Viv. VENTRACOM Super Manzana U3, Urb. Portada del Sol II etapa, Urb. Las Colinas, CR-247, CR-248 y CR-249
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: P.J. José Carlos Mariátegui Sector Vallecito Alto, A.H. Villa Sol, Sector Vallecito Bajo, Sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 308, A.H. Villa Sol, A.H. José Carlos Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ero de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 420, Mz. Z lote 04 A.H. 27 de Marzo, A.H. Ampliación 27 de Marzo, A.H. Primavera, A.H. Santa María Ampli Sect Parcela 3, A.H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros, A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, Agrupación Corazón de Jesús Ampli., A.H. Siglo XXI Sector Primavera
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Chorrillo
- Motivo: Empalme de tubería
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. Costa Sur, Cuadrante: Jr. Pedro Solari, Av. Chorrillos, Calle Enrique Nerini, Malecón Costa Sur
Horario de corte: 12:00 p.m. a 11:00 p.m.
Carabayllo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 4ta y 5ta etapa, Asoc. Prop. La Estancia de San Lorenzo
Horario de corte: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. Club Campestre La Laguna, Cuadrante: Urb. Las Lagunas de La Molina, Av. La Laguna, Calle La Quebrada, Jr. Los Álamos, Jr. El Refugio, Calle El Pinar
- Horario de corte: 12:00 p.m. a 11:50 p.m.
Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Zonas afectadas: Sector 50, Urb. Santa Cruz, Urb. Santa Mónica, Cuadrante: Av. Malecón de la Marina, Av. del Ejército, Av. Coronel Portillo, Av. General Córdoba, Calle 8 de Octubre, Av. Federico Villarreal
- Horario de corte: 12:00 p.m. a 11:00 p.m.
Callao
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: Callao (sectores 256, 257), APV Los Ángeles de Oquendo - Etapa II, Área comprendida: Entre la Av. Néstor Gambeta, Av. Carlos Izaguirre, Av. Canta Callao, Av. San Diego de Alcalá y Río Chillón
- Horario de corte: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
San Martín de Porres
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: San Martín de Porres (sectores 254, 255), Asoc. Prop. Residencial Chuquitanta, Área comprendida: Entre la Av. Néstor Gambeta, Av. Carlos Izaguirre, Av. Canta Callao, Av. San Diego de Alcalá y Río Chillón
- Horario de corte: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Corte de agua 11 de octubre
Chaclacayo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Ca 1 Mzs O - P - H - G, PJ 12 - 13 - 14 - 17 - 21 - 20A
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Mzs K - N, PS 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18, Ca. D - D1, Ca. E
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 420, Santa Rosa, A.H. Santa María, Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María, Asoc. Las Praderas de Santa María, A.H. Lomas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 420, Santa Rosa, A.H. Santa María, Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María, A.H. CMC Ampli. Santa María Parcela I, A.H. 1ro de Agosto, Agru. Nuevo Milenio, A.H. Prolong. Santa María Parcela II Sect Ampli, AF San Juan Bautista de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, A.H. Parcela II Santa María
- Horario de corte: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Chaclacayo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urb. El Cuadro Mzs J - P, PS 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16
- Horario de corte: 12:00 m. a 11:50 p.m.
¿Qué hacer ante los cortes de agua, según Sedapal?
La empresa aconseja a los ciudadanos de los distritos afectados tomar las precauciones debidas ante la suspensión del servicio, el cual, según indican, se restablecerá de forma progresiva al finalizar las labores indicadas. En este sentido, lo que aconsejan es:
- Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
- Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
- Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
- Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
- Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.
¿Qué hacer si no regresa el agua?
Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.
