La Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima ha ordenado la liberación inmediata de Samuel Rodríguez Villa, un joven que resultó herido durante las recientes manifestaciones en contra de la modificación de la ley de las AFP. La decisión judicial revocó la prisión preventiva que pesaba sobre él y la sustituye por comparecencia simple, mientras las investigaciones por presunto delito de disturbios continúan.

Al respecto, el abogado Rodrigo Noblecilla, expresó que "se hizo justicia" mientras celebraba en sus redes sociales. De acuerdo con su testimonio a la opinión pública, Samuel sufrió heridas en la mano durante la detención, y hasta el momento no se ha podido demostrar su implicancia directa en actos de violencia.

Demoras en la liberación de Samuel Rodríguez

La sentencia también establece que Rodríguez podrá recuperar su libertad, siempre que no exista otro mandato en su contra. La orden ha sido enviada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su pronta ejecución. No obstante, pese a la resolución del Poder Judicial, la liberación de Samuel no se llevó a cabo de inmediato. Horas después del anuncio, el abogado denunció que se le impidió el ingreso al penal Ancón II para hacer efectiva la medida.

Mensaje de Samuel Rodríguez desde el penal. Foto: Difusión

"Acabamos de llegar al penal de Ancón y no me dejan ingresar. Dicen que no aparezco en el registro de abogados. Tengo una audiencia ya notificada y vengo con papeles", declaró en un video publicado a las 2 p.m. mientras estaba acompañado de los padres del joven. Por tal motivo, la defensa calificó esta acción como un "acto de arbitrariedad" por parte del INPE. Asimismo, advirtió que, si la demora persiste, interpondría un habeas corpus por detención indebida. En tanto, la familia de Samuel también se unió al pedido de liberación.

El mensaje de Samuel Rodríguez: "Persistan por luchar en un país mejor"

Luego de que se emitiera la orden de liberación, Samuel Rodríguez emitió un mensaje público desde prisión, el cual estuvo dirigido a la 'Generación Z' y sectores de lucha. Por ello, en su comunicado denunció que su detención no debe ser tomada como un amedrentamiento.

"Denuncio mi secuestro en el penal Ancón II, dirigido y dictado por esta dictadura y Dina Boluarte. Exijo mi libertad inmediata al Poder Judicial y a la Fiscalía", escribió en la carta que difundió. Del mismo modo, el joven hizo hincapié a persistir en la lucha por un país más justo. "Mi secuestro no debe servir como un amedrentamiento hacia los sectores sociales que están en lucha", acotó, mientras agradeció el respaldo que ha recibido por sus compañeros y medios de comunicación.

INPE liberará a Samuel Rodríguez

Comunicado del INPE. Foto: X

A través de sus redes sociales, el INPE informó que recibieron la orden de la Corte Superior de Justicia de liberar al interno Samuel Rodríguez Villa. "El protocolo de liberación establece la revisión documentaria y la corroboración de que Rodríguez Villa no registre procesos pendientes (...) De cumplirse los protocolos, el interno será puesto en libertad", se lee en el pronunciamiento.

