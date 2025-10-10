HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Habla vendedor de cerveza que fue baleado durante concierto de Agua Marina: "Volví a nacer"

El vendedor de cerveza, Percy Nolasco, se encontraba cerca del escenario cuando comenzó el tiroteo en el concierto de Agua Marina. Una de las balas le cayó cerca a la espalda.

Percy Nolasco, vendedor de cerveza, fue una de las personas heridas durante la balacera registrada en el concierto de Agua Marina.
Percy Nolasco, vendedor de cerveza, fue una de las personas heridas durante la balacera registrada en el concierto de Agua Marina. | Foto: Composición LR/ YouTube de Panamericana

Percy Nolasco, un vendedor de cerveza de 50 años, fue una de las personas heridas durante la balacera que ocurrió en el concierto de Agua Marina el pasado 8 de octubre, en Chorrillos. Según declaró a Panamericana, sintió que la bala le había tocado la espalda en medio del atentado. “Me sentí desconcertado; no sabía si había ingresado”, relató.

En el momento en que ocurrieron los hechos, Percy se encontraba a pocos metros del escenario, lugar donde se inició la ráfaga de balas. “Como me ardía demasiado, busqué a mis compañeros para que me auxiliaran”, relató. En las imágenes, se observa cómo una bala atravesó sus prendas de vestir.

Vendedor de cerveza que fue herido en concierto de Agua Marina aún recuerda los gritos de las personas en la balacera

Al recordar lo ocurrido, Percy Rojas no pudo evitar conmoverse y mencionó que sintió que su padre, recientemente fallecido, lo protegió durante el ataque. "Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Volví a nacer. En ese momento se me pasó todo por mi cabeza: mi familia, mis hijos. Pero acá estamos para seguir adelante. Era espectador, ahora me tocó vivirlo cerca", señaló.

Tras el atentado, Percy Rojas fue dado de alta el último jueves del Hospital Casimirio Ulloa y hasta ahora recuerda los gritos de las personas aterrorizadas por la balacera.

