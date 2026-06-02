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La Feria Fortuna reunió a músicos y a más de 100 emprendimientos

El evento también dio espacio a la casa hogar Milagros Perrunos y a una asociación de artesanas conformada por mujeres con discapacidad.

Se presentó Ramiro Saavedra el imitador de Kurt Cobain.
Se presentó Ramiro Saavedra el imitador de Kurt Cobain.
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El fin de semana regresó la Feria Fortuna, un evento con fines sociales que reunió a músicos en la Concha Acústica del Campo de Marte en la edición ‘Papá Rockero 2’ de la feria.

Como parte del programa se presentó Ramiro Saavedra, conocido por su participación como Kurt Cobain en el reality Yo Soy, y la banda peruana tributo a The Beatles, Mapaches. Los conciertos iniciaron a las 6:00 p.m. y los espectáculos fueron con ingreso libre.

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Ramiro Saavedra se convirtió en uno de los imitadores más recordados de ‘Yo soy’ gracias a su interpretación de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Destacó por el gran parecido de su voz con la del músico estadounidense. Desde entonces, ha continuado realizando presentaciones y tributos a Nirvana en distintos escenarios del país.

“Presentamos un karaoke libre, torneo de Street Fighter II, show infantil, retratos gratis y un almuerzo especial con tributo a José José. La Feria Fortuna también reunió a más de 100 emprendimientos de moda, accesorios, decoración, productos handmade, tecnología, joyería, bisutería y artículos para mascotas y se convirtió en una vitrina para marcas locales y propuestas independientes”, señala la organización.

Como parte de su propuesta, el evento contó con los representantes Milagros Perrunos, una casa hogar que promueve “la adopción responsable de perritos con discapacidad”, y de la asociación Manos Creativas, integrada por señoras con discapacidad que elaboran productos hechos a mano.

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