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Partidos de hoy, martes 2 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Copa Argentina.

Programación de los partidos de hoy, martes 2 de junio. Foto: composición LR/Atlético Nacional/SER
Programación de los partidos de hoy, martes 2 de junio. Foto: composición LR/Atlético Nacional/SER
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, martes 2 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pocos días de empezar el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición.

PUEDES VER: Jean Ferrari fue anunciado en equipo técnico de Fuerza Popular y resurgen antiguos tuits en contra de Keiko Fujimori

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Amistosos interncionales FIFA HOY

  • Croacia vs Bélgica
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Georgia vs Rumania
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Gales vs Ghana
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Haití vs Nueva Zelanda
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Primer Video

Partidos de HOY en la Copa Argentina

  • Barracas Central vs Huracán
  • Hora: 7.10 p. m.
  • Canal: TyC Sports

PUEDES VER: Partidos de la VNL 2026: programación, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

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Partidos de HOY en la Liga Dimayor

  • Junior vs Atlético Nacional (final)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: RCN
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