Partidos de hoy, martes 2 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Copa Argentina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, martes 2 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
A pocos días de empezar el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición.
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Amistosos interncionales FIFA HOY
- Croacia vs Bélgica
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Georgia vs Rumania
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Gales vs Ghana
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Haití vs Nueva Zelanda
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Primer Video
Partidos de HOY en la Copa Argentina
- Barracas Central vs Huracán
- Hora: 7.10 p. m.
- Canal: TyC Sports
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Partidos de HOY en la Liga Dimayor
- Junior vs Atlético Nacional (final)
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: RCN