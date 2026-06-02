Partidos de hoy, martes 2 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Programación de los partidos de hoy, martes 2 de junio. Foto: composición LR/Atlético Nacional/SER

Programación de los partidos de hoy, martes 2 de junio. Foto: composición LR/Atlético Nacional/SER

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, martes 2 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pocos días de empezar el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición.

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Amistosos interncionales FIFA HOY

Croacia vs Bélgica

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Georgia vs Rumania

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Gales vs Ghana

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Haití vs Nueva Zelanda

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Primer Video

Partidos de HOY en la Copa Argentina

Barracas Central vs Huracán

Hora: 7.10 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Liga Dimayor