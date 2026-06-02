Largas colas por trámite presencial y sin citas en Migraciones: ciudadanos esperan horas para obtener pasaportes

Las largas colas se registraron en el segundo día de la nueva medida anunciada por Migraciones. | Composición LR | Melissa Landa

Las largas colas se registraron en el segundo día de la nueva medida anunciada por Migraciones. | Composición LR | Melissa Landa

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Decenas de ciudadanos llegaron desde la madrugada del martes 2 de junio a la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en el distrito de Breña, para tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, medida implementada desde el 1 de junio.

De acuerdo con La República, al menos 50 personas ya se encontraban formando largas filas en los exteriores de la entidad, pese a que la atención al público inicia recién a las 8.00 a. m. En el transcurso de la mañana, los usuarios que contaron con una cita previa programada ingresaron por la puerta 2, mientras que el ingreso del resto se realizó de manera paulatina por la puerta 1.

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Presunta venta de espacios en la fila

Durante la cobertura en los exteriores de Migraciones, también se reportó la presunta venta de espacios en la cola. Según los usuarios, algunas personas se acercaron a ofrecer lugares previamente separados a cambio de dinero.

Sin embargo, los presuntos vendedores se retiraron del lugar sin brindar mayores explicaciones luego de notar la presencia de las autoridades y la prensa. Por otro lado, uno de los usuarios detalló que había llegado aproximadamente a las 3.30 a. m. para asegurar su atención.

De acuerdo con su experiencia, el día anterior también acudió a la sede, pero no logró realizar el trámite debido a la gran cantidad de personas que esperaban ser atendidas, tanto para la emisión de pasaportes peruanos como de extranjería.

Requisitos para obtener el pasaporte

Migraciones recordó que los ciudadanos que deseen tramitar su pasaporte electrónico deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago de S/120,90 correspondiente al derecho de emisión del documento.

La entidad precisó que la atención se brinda de lunes a viernes entre las 8.00 a. m. y las 5.00 p. m., y que los usuarios serán atendidos por orden de llegada en las sedes habilitadas.

Con esta nueva modalidad sin cita previa, la Superintendencia Nacional de Migraciones estima atender a 5.000 personas por día a nivel nacional, con el objetivo de agilizar el acceso al pasaporte electrónico y reducir los inconvenientes que generaba la escasez de citas.

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