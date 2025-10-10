HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Adolescente frustra el robo de su celular tras enfrentarse a delincuentes y hacerlos caer de motocicleta en Villa El Salvador

La joven recibió apoyo de vecinos, quienes ayudaron a detener a los asaltantes. La situación fue captada por cámaras de seguridad de Villa El Salvador y los delincuentes fueron retenidos hasta la llegada de las autoridades.

La adolescente forcejeó con delincuentes que le habían robado su celular e impidió que huyeran en su motocicleta.
La adolescente forcejeó con delincuentes que le habían robado su celular e impidió que huyeran en su motocicleta. | Foto: Composición LR/ YouTube de ATV

Una adolescente frustró un asalto después de que unos sujetos le robaran su celular. La joven persiguió a los delincuentes, quienes se encontraban en una motocicleta listos para huir, y logró hacerlos caer tras forcejear con ellos. Inicialmente, las cámaras de seguridad mostraron a los ladrones merodeando por la avenida Pachacútec, en Villa El Salvador (VES), antes de detenerse al ver a la escolar.

El individuo bajó de la motocicleta para perseguir a la menor. Tras dar unas vueltas para pasar desapercibido, finalmente decidió acercarse y atacarla. La menor no dudó en enfrentar la situación y, con la ayuda de algunos vecinos, lograron detener a los malhechores cuando intentaban escapar. Se observa incluso que les lanzaron objetos mientras estaban en el suelo.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sujeto finge ser paciente y dispara contra dentista dentro de su consultorio en Independencia: sospechan extorsión

lr.pe

Adolescente frustra asalto luego de que delincuentes le robaran su celular

Los delincuentes, después de que la adolescente frustrara su asalto, fueron retenidos por los residentes de la zona, quienes los mantuvieron detenidos hasta la llegada de las autoridades. Uno de los asaltantes rogó que llamaran a uno de sus familiares tras ser intervenido: "¡Causa, un favor! ¿Puedes llamar a mi hermana?".

Al ser captados todos estos hechos por las cámaras de seguridad de VES, los serenazgos ya estaban al tanto de lo ocurrido, por lo que su llegada fue rápida y evitó que los vecinos golpearan a los delincuentes.

PUEDES VER: PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

LEER MÁS
Ola de robos en hospitales públicos de Arequipa deja a pacientes sin atención

Ola de robos en hospitales públicos de Arequipa deja a pacientes sin atención

LEER MÁS
Tacna: censistas del INEI denuncian agresiones por desconocido que intentó robarles

Tacna: censistas del INEI denuncian agresiones por desconocido que intentó robarles

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Alumnas de San Marcos denuncian dilatación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

Alumnas de San Marcos denuncian dilatación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

LEER MÁS
Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025