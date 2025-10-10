La adolescente forcejeó con delincuentes que le habían robado su celular e impidió que huyeran en su motocicleta. | Foto: Composición LR/ YouTube de ATV

Una adolescente frustró un asalto después de que unos sujetos le robaran su celular. La joven persiguió a los delincuentes, quienes se encontraban en una motocicleta listos para huir, y logró hacerlos caer tras forcejear con ellos. Inicialmente, las cámaras de seguridad mostraron a los ladrones merodeando por la avenida Pachacútec, en Villa El Salvador (VES), antes de detenerse al ver a la escolar.

El individuo bajó de la motocicleta para perseguir a la menor. Tras dar unas vueltas para pasar desapercibido, finalmente decidió acercarse y atacarla. La menor no dudó en enfrentar la situación y, con la ayuda de algunos vecinos, lograron detener a los malhechores cuando intentaban escapar. Se observa incluso que les lanzaron objetos mientras estaban en el suelo.

Adolescente frustra asalto luego de que delincuentes le robaran su celular

Los delincuentes, después de que la adolescente frustrara su asalto, fueron retenidos por los residentes de la zona, quienes los mantuvieron detenidos hasta la llegada de las autoridades. Uno de los asaltantes rogó que llamaran a uno de sus familiares tras ser intervenido: "¡Causa, un favor! ¿Puedes llamar a mi hermana?".

Al ser captados todos estos hechos por las cámaras de seguridad de VES, los serenazgos ya estaban al tanto de lo ocurrido, por lo que su llegada fue rápida y evitó que los vecinos golpearan a los delincuentes.

