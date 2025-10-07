Un conductor que cubría la ruta VES-Surquillo fue amenazado por un extorsionador que se subió a su bus exigiéndole que le envíe un 'mensajito' a sus colegas. | Foto: Composición LR/ Andina/ Freepik

Extorsionadores continúan amenazando a conductores, a pesar del paro de transportistas en curso. En unos audios difundidos por Panamericana, se escucha a un extorsionador amenazante que se subió a una línea de bus que cubría la ruta VES-Surquillo, encañonando al chofer con un arma de fuego y exigiéndole que enviara un mensaje a sus colegas. En el audio, el conductor saluda a sus compañeros de trabajo y luego comenta que un sujeto había subido a su bus y le dejó un 'mensajito': "Todos tienen que ponerse en línea".

De fondo se escucha al sujeto decir que cada uno "empezará a caer tirado" si no le hacían caso. Luego, les indicó que debían alinearse con El Mascarita y con el Gordo José Luis. "Me está pidiendo que nos alineemos. Es una obligación. Ha venido a hablar conmigo", dice el conductor.

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo

Después de que el extorsionador le indicara lo que tenía que decir, lo interrumpe violentamente con insultos y amenazas. "Te vamos a matar. Te vas a quedar tirado acá. ¿Tienes familia o no? (...) A todas las unidades, si no están alineados, voy a venir por cualquiera", se escuchó decir al sujeto, de manera amenazante.

Estas amenazas se dan en el contexto del paro de transportistas, que sigue tras la muerte de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. Diversos choferes y líneas de transporte continúan acatando esta medida, a pesar de que algunos gremios llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Aún así, se sigue reportando congestión vehicular y bloqueos de carreteras.