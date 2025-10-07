HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

El extorsionador advierte a los conductores que deben alinearse con sus indicaciones, o enfrentarán graves consecuencias. Estas amenazas se dan en medio del paro de transportistas.

Un conductor que cubría la ruta VES-Surquillo fue amenazado por un extorsionador que se subió a su bus exigiéndole que le envíe un 'mensajito' a sus colegas.
Un conductor que cubría la ruta VES-Surquillo fue amenazado por un extorsionador que se subió a su bus exigiéndole que le envíe un 'mensajito' a sus colegas. | Foto: Composición LR/ Andina/ Freepik

Extorsionadores continúan amenazando a conductores, a pesar del paro de transportistas en curso. En unos audios difundidos por Panamericana, se escucha a un extorsionador amenazante que se subió a una línea de bus que cubría la ruta VES-Surquillo, encañonando al chofer con un arma de fuego y exigiéndole que enviara un mensaje a sus colegas. En el audio, el conductor saluda a sus compañeros de trabajo y luego comenta que un sujeto había subido a su bus y le dejó un 'mensajito': "Todos tienen que ponerse en línea".

De fondo se escucha al sujeto decir que cada uno "empezará a caer tirado" si no le hacían caso. Luego, les indicó que debían alinearse con El Mascarita y con el Gordo José Luis. "Me está pidiendo que nos alineemos. Es una obligación. Ha venido a hablar conmigo", dice el conductor.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dirigente de transportistas rechaza declaraciones de Dina sobre no leer mensajes extorsivos: ''Bloqueo mi teléfono pero matan a mi chofer"

lr.pe

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo

Después de que el extorsionador le indicara lo que tenía que decir, lo interrumpe violentamente con insultos y amenazas. "Te vamos a matar. Te vas a quedar tirado acá. ¿Tienes familia o no? (...) A todas las unidades, si no están alineados, voy a venir por cualquiera", se escuchó decir al sujeto, de manera amenazante.

Estas amenazas se dan en el contexto del paro de transportistas, que sigue tras la muerte de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. Diversos choferes y líneas de transporte continúan acatando esta medida, a pesar de que algunos gremios llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Aún así, se sigue reportando congestión vehicular y bloqueos de carreteras.

Notas relacionadas
"No contesten las llamadas de extorsión": las frases más absurdas del Gobierno durante el paro de transportes

"No contesten las llamadas de extorsión": las frases más absurdas del Gobierno durante el paro de transportes

LEER MÁS
¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu respecto al paro de transportistas en Lima y Callao

¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu respecto al paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025