Ola de robos en hospitales públicos de Arequipa deja a pacientes sin atención

Delincuentes sustrajeron piezas de un ecógrafo en el hospital Goyeneche el último fin de semana. El hecho se suma al hurto de un equipo oftalmológico en otro nosocomio de la ciudad.



Hasta el momento, la dirección del Hospital Goyeneche no se ha pronunciado. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Wilder Pari / La República.

Los ladrones han hallado un nuevo botín en los hospitales públicos de la ciudad de Arequipa, de donde sustraen equipos médicos. La consecuencia la padecen los pacientes, quienes han sufrido la postergación de sus exámenes y tratamientos.

El último caso se registró en el hospital Goyeneche, donde malhechores sustrajeron piezas de un ecógrafo, dejándolo fuera de servicio. Este martes 7 de octubre, los pacientes fueron informados sobre la suspensión de los exámenes sin fecha cierta de reprogramación. Solo hoy, unas 20 personas -entre gestantes y adultos mayores- quedaron sin atención.

Hasta el momento la dirección del Goyeneche no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Quien sí habló fue el representante del cuerpo médico, el médico Percy Manrique, quien informó que el robo ocurrió el último sábado y lo sustraído equivaldría aproximadamente 20 mil dólares.

El representante del cuerpo médico criticó a la dirección del hospital, pues sostuvo que se había advertido de la vulnerabilidad del área, pero no se atendió el aviso. Añadió que hay cámaras de seguridad pero sin uso.

Ola de hurtos en hospitales de Arequipa

El hecho se produce solo un día después de conocerse del robo de un equipo oftalmológico en el Hospital Regional Honorio Delgado. Se trata del tercer hurto que sufre esa área desde el 2021.



Área oftalmológica del Hospital Honorio Delgado ha sufrido tres hurtos desde 2021-. Foto: Wilder Pari / La República.

La sustracción fue de un autorefractómetro y también ocurrió el último sábado cerca de las 2 p.m.. Según el registro de las cámaras de seguridad los responsables serían un varón y una mujer. El equipo está valorizado en aproximadamente 10 mil dólares.

Según el director médico del hospital, Omar Barreda, se conseguirá un nuevo equipo para la próxima semana. Mientras tanto, las citas de estas fechas se tendrán que reprogramar: en promedio 15 por día, es decir cerca de 75 pacientes afectados en la presente semana.

Vale mencionar que ambos hospitales vulnerados son administrados por le Gerencia Regional de Salud, dependencia del Gobierno Regional de Arequipa.

