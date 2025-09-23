HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

Roban vivienda de integrante de Agua Marina y se llevan 30.000 soles

Tres sujetos ingresaron la madrugada de este martes al domicilio en la provincia de Sechura del músico Luis Quiroga.


Divincri Piura llegó a la zona a recopilar los testimonios de los agraviados.
Divincri Piura llegó a la zona a recopilar los testimonios de los agraviados. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: composición LR/difusión.

La madrugada de este martes 23 de septiembre, sujetos ingresaron a robar en la vivienda de Luis Quiroga, músico de la agrupación Agua Marina, y se llevaron al menos 30.000 soles, según reportó la Policía Nacional. Sospechan que se trataría de un soplo.

Luis "Lucho" Quiroga es baterista de la agrupación de cumbia norteña desde hace muchos años. Es hijo del fundador Teófilo Quiroga, y hermano de sus figuras más prominentes José y Manuel.

El asalto se habría producido pasadas las 2 a.m. Tres personas encapuchadas forzaron la puerta e ingresaron a la vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Bolivar, en la provincia de Sechura en Piura.

Sopecha que se trataría de un soplo

De acuerdo con lo reportado por el comisario de Sechura, Milton Pastor, los sujetos habrían ingresado y exigido dinero a la familia que se encontraba al interior del domicilio, amenazándolos con un arma de fuego.

"No sé han llevado objetos personales de valor como laptops, celulares o joyas, no han llegado a robar eso. Les dijeron 'entréganos el dinero'. Una señora hace entrega de un dinero, un aproximado de 30.000 soles", señaló Barrón.

Sobre este incidente, la Policía tiene como principal hipótesis que una persona ligada a la familia habría informado a los malhechores que las víctimas guardaban en la vivienda el monto de dinero antes mencionado.

Se dio a conocer que existen cámaras de seguridad que habrían captado el recorrido de los tres asaltantes. La División de Investigación Criminal de Piura llegó hasta el lugar para recopilar evidencia y continuar con la investigación.

