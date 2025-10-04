HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela los segundos antes de que bus cayera a abismo en Canta: "Todo fue repentino, escuchamos gritos"

Las imágenes del accidente del bus de Óscar Manuel y su Historia Romántica se difundieron rápidamente, mostrando el vehículo volcado. Los testimonios reflejan el terror vivido por los músicos.

Accidente de la orquesta de cumbia Óscar Manuel y su Historia Romántica ocurrió la madrugada del viernes 3 de octubre.
Accidente de la orquesta de cumbia Óscar Manuel y su Historia Romántica ocurrió la madrugada del viernes 3 de octubre. | Foto: composición LR/América TV

La madrugada del viernes 3 de octubre, un accidente en la ruta Lima–Canta interrumpió el trayecto de la orquesta de cumbia sanjuanera Óscar Manuel y su Historia Romántica. El bus que los trasladaba sufrió un despiste en plena carretera cerca de las 6.40 a. m., generando una escena de caos y angustia entre los integrantes del grupo, que se dirigían a una presentación en la sierra central.

Las imágenes del siniestro circularon rápidamente en redes sociales y medios locales, mostrando el vehículo volcado y parte del equipo musical entre los restos. Aunque no se reportaron víctimas mortales, los testimonios de los músicos revelan el impacto emocional que dejó el accidente, desde los primeros gritos hasta el momento en que lograron salir del bus.

Corazón Serrano vuelve al Estadio San Marcos por su 33 aniversario: precio de entradas y fecha del concierto 'Camino a un sueño'

Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela qué pasó segundos antes del accidente

Óscar Manuel Valdiviezo, el cantante principal de la agrupación, fue uno de los primeros en relatar lo vivido. "Veníamos de madrugada, todos descansando, fue así repentinamente que escuchamos gritos y nos levantamos asustados, en shock", declaró tras el accidente a América Televisión. El bus, que se dirigía a Huánuco para una presentación en el distrito de Churubamba, se despistó en el kilómetro 70 de la carretera Lima–Canta, en el distrito de Santa Rosa de Quives, y cayó por una pendiente de aproximadamente 30 metros.

Más de 15 personas viajaban en el vehículo. Siete de ellas resultaron heridas —entre músicos y cantantes— y fueron trasladadas al hospital de Canta Carabayllo y al centro de salud de Santa Rosa de Quives. Ninguno se encuentra en estado grave. "Hay algunos que están leves, otros tienen en los brazos, en la oreja o en la rodilla, pies y manos", detalló Valdiviezo, quien interpreta cumbia romántica sanjuanera. Otro testigo agregó: "Grita: '¡Se va! ¡Se va!' De la desesperación bajamos. Abrió la puerta y salimos volando".

Laura Pausini en Lima 2026 entradas: precios, zonas y cuándo inicia la preventa oficial del concierto en Perú

Investigan accidente del grupo Óscar Manuel y su Historia Romántica

Según los reportes iniciales, el bus de Óscar Manuel y su Historia Romántica habría sufrido una falla en el sistema de frenos. La comisaría de Yangas asumió la investigación, mientras se inspecciona el estado de la carretera, caracterizada por curvas pronunciadas, señalización deficiente y baja visibilidad.

A pesar del impacto, los músicos lograron recuperar parte de sus instrumentos. Valdiviezo señaló que aún no tienen claridad sobre lo que provocó el despiste: "Ha sido algo de retro, algo así, pero más no sabemos". Las imágenes del siniestro, difundidas en redes sociales y medios locales, muestran el bus volcado, ventanas rotas y equipos musicales esparcidos entre los restos materiales.

