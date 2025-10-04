Obras de la Municipalidad de Lima son parte del plan de recuperación de vías metropolitanas. | Municipalidad de Lima

Buenas noticias para los vecinos de Lima Sur. La Municipalidad de Lima anunció la recuperación una importante avenida que conecta los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Si bien las obras se extenderán a lo largo de 1.8 kilómetros, la comuna busca beneficiar a más de 430 mil vecinos, entra peatones y transportistas que circulan por la zona.

Se trata de la avenida Mariano Pastor Sevilla y los trabajos de ejecución duraron 30 días calendario en el tramo de que comprende desde la av. Canevaro hasta el óvalo Cocharcas. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que la rehabilitación de 27,215 metros cuadrados de pista mejorará la conexión hacia el Club Metropolitano Huayna Cápac.

Av. Mariano Pastor Sevilla une SJM y VES

La renovación de la av. Mariano Pastor Sevilla no solo es importante por su conexión de dos distritos como SJM y VES, sino también por su conexión a la transitada av. Mateo Pumacahua que lleva hacia la Panamericana Sur. En tanto, el contratista encargado de la obra es Ferp Ingeniería S.A.C. y el monto de inversión asciende a S/1,928 871.99.

Los trabajos consistieron en el fresado de la carpeta asfáltica, bacheos superficiales y profundos, implementación de áreas verdes en la berma central con plantas ornamentales y árboles, señalización vial, limpieza, recolección de residuos sólidos, pintado de postes y construcción de viviendas. Además, la alcaldesa de SJM, Delia Castro Pichu, estuvo presente en la ceremonia de inauguración.

Mal estado de avenida

Los trabajos de recuperación de av. Mariano Pastor Sevilla se da luego de que por años la vía haya estado abandonada y en mal estado: huecos en las pistas y sin asfalto. Es importante mencionar que por esta avenida circulan diversas líneas de transporte que conectan Villa El Salvador con Carabayllo y Puente Piedra.

