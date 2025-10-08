HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

El trabajador de la pollería, que ya había sido atacada por extorsionadores en Comas, integraba la banda criminal Los Carroñeros de Lima Norte.

Dueña del negocio reconoció que su trabajador la extorsionaba, en Comas.
Dueña del negocio reconoció que su trabajador la extorsionaba, en Comas. | Panamericana | Composición La República

Falso secuestro. En Comas, un trabajador de una pollería fingió ser raptado para extorsionar con más de S/15.000 a su jefa, dueña del negocio. El hombre identificado como Carlos Valentín ideó el plan en complicidad con otras dos personas, quienes, según la Policía Nacional del Perú (PNP), integrarían la banda criminal Los Carroñeros de Lima Norte.

En los videos enviados a la dueña de la pollería, el trabajador aparecía maniatado, golpeado e incluso sus supuestos captores enseñaban armas de fuego como muestra de amedrentamiento. "A él no le van a hacer nada si usted manda la plata", se lee en los mensajes enviados a la emprendedora. Días antes, el negocio había sido atacado a balazos.

Pareja de trabajador confesó autosecuestro

Ante los constantes textos amenazantes, la dueña de la pollería rogaba por un plazo para depositar el dinero: "Dame 15 minutos, no le hagas daño a mi trabajador". Tras la denuncia y un operativo de la Divpol Lima Norte, se logró desarticular a la banda, y entre los detenidos, figuraba la pareja del trabajador, Ronelys Velásquez, quien confesó que ese trató de un autosecuestro.

En la intervención se hallaron armas de fuego y municiones. Los otros detenidos fueron identificados como Kenny Benavides y Dainee Ruiz, todos de nacionalidad extranjera. Al respecto, la PNP indicó que la banda criminal pedía a los negocios extorsionados S/15.000 como 'inscripción' y S/3.000 como cuota mensual.

