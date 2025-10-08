Guatemala: condenan a pandilleros de 'Barrio 18' a más de 100 años de cárcel por asesinato y extorsión

Pandilleros fueron detenidos en Guatemala por extorsión y otros delitos graves. | Foto: AFP/Referencial

Pandilleros fueron detenidos en Guatemala por extorsión y otros delitos graves. | Foto: AFP/Referencial

Un tribunal de Guatemala condenó a seis pandilleros (entre ellos dos mujeres) de la temida banda 'Barrio 18' a penas de entre 31 y 106 años de prisión por asesinato y extorsión, informó la Fiscalía de ese país.

María José Mansilla, vocera de la Fiscalía, dijo que la condena dictada contra los miembros de la pandilla surgió tras una investigación iniciada en 2021 por una denuncia de una empresa distribuidora de bebidas.

La condena más alta es de 106 años

"Se determinó que las órdenes eran emitidas por líderes recluidos en centros carcelarios, quienes se comunicaban con miembros en libertad de las células 'Latin Crazy' y 'Hollywood Gánster' del Barrio 18", señaló.

La mayor condena, de 106 años de cárcel, recayó a uno de los miembros, quien obtuvo 75 años por tres asesinatos, 25 años por conspiración para cometer asesinato y seis años por asociación ilícita.

De acuerdo a Mansilla, sus cómplices varones fueron condenados a 91, 81 y 56 años de prisión, mientras que las mujeres purgarán 31 y 37 años de cárcel, respectivamente.

Construirán cárcel exclusiva para miembros de pandillas

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, que contará con tecnología biométrica para el control de los reclusos.

Además, el mandatario guatemalteco dijo que enviará al Congreso una propuesta para dictar una "Ley antipandillas" que contemple penas más duras contra los integrantes de esas organizaciones criminales.

Cabe precisar que en Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel, así las condenas acumuladas superen ese límite.

Actualmente, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos) se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. Quienes se niegan a pagar son asesinados.