Tras una intensa jornada de protestas este lunes 6 de octubre, los transportistas de Lima y Callao decidieron suspender la medida para el día martes, luego de una reunión de tres horas convocada con autoridades estatales. Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, anunció en conferencia de prensa esta decisión por parte de los dirigentes gremiales, entre ellos, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte

Como parte de los cinco principales acuerdos, se quedó en instalar una mesa de trabajo para ofrecer soluciones concretas ante la ola de delincuencia, la cual se llevaría a cabo el 14 de octubre. Al respecto, otro sector de transportistas se mostró bastante indignado e indicó no sentirse representado con los puntos establecidos. Sobre la medida, indicaron que "es mucho tiempo" y que, si algo pasaba, "¿quién se hace responsable?".

Sector de transportistas no se siente representado tras reunión con PCM

Previo a una nueva reunión con autoridades la mañana de este martes, dirigentes gremiales, entre ellos Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, respondieron preguntas ante la prensa e indicaron su profundo malestar con los recientes acontecimientos. Roger Salas, representante gremial del sector, calificó como una "burla" la firma de un acta que consideran ilegítima. "Esperábamos instalar una mesa de alto nivel para tocar los puntos que están afectando al transporte: extorsión y sicariato (...) El acta que se firmó para nosotros es una burla. Hay firmas que no se logra ni saber de quiénes son. Ni siquiera tiene el logo del Congreso ni nada. Esto es un saludo a la bandera", dijo.

Salas también expresó su preocupación por la falta de medidas urgentes ante la ola de violencia que golpea al sector: "¿Qué pasa si en estos días sucede otro asesinato? ¿A quién culpamos? ¿Quiénes son los responsables? Si esto continúa, el paro será indefinido. No podemos esperar una semana (para una nueva mesa de trabajo), es mucho". Además, hizo hincapié respecto a la ausencia de Miguel Palomino en la reunión del lunes: "Queremos que se instale una mesa de trabajo, como se prometió. Lamentablemente, el día de ayer nos dimos con la sorpresa de que el que representa a todos los conductores, que compañero Miguel Palomino, no fue convocado.

César Zelada, por su parte, remarcó que los paros anteriores han sido motivados por las pérdidas humanas y la falta de apoyo a las familias afectadas: "Todos los paros que hemos realizado han sido por los compañeros fallecidos y la indemnización de todas las familias transportistas (...)". Además, lanzó una crítica directa a las autoridades policiales y a la presidenta Dina Boluarte: "Queremos que deroguen las leyes del crimen y que los policías que no pueden ejercer su función fundamental, su razón de ser, que es la de brindar protección a las familias, entonces que paguen su pasaje". Y agregó, respecto a las últimas declaraciones de que la mandataria sobre que no deberían responder el teléfono a números desconocidos: "La presidenta está en otro mundo. A la gente la matan con balas, no con saludos o mensajes de teléfono".

¿Cuáles fueron los acuerdos entre gremios y la PCM?

Entre los acuerdos de la reunión están:

Instalación de una mesa de trabajo con participación de la presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte, el día martes 14 de octubre.

Compromiso del Poder Ejecutivo a brindar apoyo necesario a conductores, cobradores y deudos de los actos delictivos.

Compromiso del Poder Ejecutivo a coordinar con el Ministerio Público y Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y fortalecimiento de bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.

Compromiso de los firmantes para evitar la implementación de acciones que afecten el normal desarrollo del servicio de transporte. Las medidas que se propongan serán coordinadas previamente con las autoridades.

No se continuará con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 octubre. Se restaurará el servicio de transporte urbano el martes 7 de octubre.

