Sociedad

Atacan a chofer de la línea D en San Juan de Miraflores tras levantarse el paro de transportistas

El ataque ocurrió en la avenida Vargas Machuca en San Juan de Miraflores, poco después de que se suspendiera un paro de transportistas. El conductor fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde permanece estable.

Nuevo atentado contra conductor de cúster en San Juan de Miraflores
Nuevo atentado contra conductor de cúster en San Juan de Miraflores | Foto: PNP

En horas de la noche del lunes 6 de octubre se registró un nuevo atentado contra el transporte público. Un vehículo gris disparó contra el conductor de una cúster de la línea D en la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió pocas horas después de que se acordara la suspensión del paro de transportistas en la capital.

La unidad, que cubre la ruta entre este distrito y Villa El Salvador, sería un vehículo informal. El ataque se produjo en plena vía pública, frente a varios testigos. El conductor herido fue trasladado en su propia unidad hasta el hospital María Auxiliadora, donde continúa internado.

Conductor de transporte público recibe tres disparos en San Juan de Miraflores

El coronel F. Chang, jefe de Diveme, informó que la unidad informal en la que viajaba el conductor, junto a dos familiares, fue interceptada por un vehículo gris mientras circulaba por la avenida Canevaro. Al cerrarle el paso, el conductor de la custer detuvo su unidad en el cruce con la avenida Vargas Machuca, donde se produjo un enfrentamiento verbal. Durante la discusión, el chofer recibió tres disparos desde el copiloto del auto gris.

"Hay un video recopilado por la unidad de investigación de la Depincri San Juan de Miraflores y otras imágenes que descartan que se trate de un actor extorsivo", afirmó el coronel a Panamericana, agregando que los efectivos se comunicaron con el afectado para recoger su testimonio y esclarecer el hecho.

Según el parte policial al que accedió La República, el chofer resultó herido de bala en el brazo y se encuentra estable, acompañado por sus familiares, tras ser ingresado al hospital a las 22:50 del lunes. Las autoridades esperan obtener las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona y de la municipalidad para identificar al vehículo involucrado y continuar con las investigaciones correspondientes.

PUEDES VER: Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Levantan paro de transportistas

El paro de transportistas programado para el martes 7 de octubre se levantó tras una reunión de tres horas entre los dirigentes del sector y el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Como resultado, se acordó instalar una mesa de trabajo para buscar soluciones frente a la delincuencia que afecta al transporte, y se comprometió al Ejecutivo a apoyar a conductores, cobradores y familiares de víctimas, así como a coordinar acciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

A pesar del levantamiento del paro, algunos dirigentes, como Miguel Palomino, consideraron que la mesa de trabajo debería adelantarse y criticaron que no se tomen medidas más inmediatas para frenar los crímenes contra los transportistas, señalando que la seguridad del sector sigue siendo un tema urgente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

