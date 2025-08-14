INEI abre convocatoria 2025: más de 1.200 vacantes para evaluación educativa en todo el país

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció la apertura de una convocatoria nacional para cubrir 1.224 plazas como Asistente de Procesos de Aplicación – Primaria y Secundaria, en el marco del Estudio Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025. Las vacantes están distribuidas en las 25 regiones del país y ofrecen la oportunidad de participar en uno de los principales operativos de medición educativa.

Este proceso está dirigido a egresados universitarios o técnicos de cualquier especialidad, salvo carreras vinculadas al cuidado personal u oficios. La modalidad del contrato será por locación de servicios y el plazo para postular vence el 16 de agosto de 2025.

¿Cuáles son las funciones del puesto?

Los asistentes seleccionados tendrán un rol clave en la aplicación de pruebas a estudiantes de primaria y secundaria. Entre sus funciones están la organización y ejecución de evaluaciones en instituciones educativas, el traslado seguro de materiales, la supervisión del proceso y la entrega de resultados conforme a los cronogramas establecidos por el INEI.

Además, deberán cumplir con protocolos de seguridad y confidencialidad, así como con la consolidación de información en formatos oficiales.

Distribución de plazas por región

El INEI informó que las 1.224 vacantes se reparten entre todas las regiones del país. Entre las que concentran mayor número están Amazonas (86), Lima Metropolitana y provincias (78), San Martín (77), Ucayali (62) y Puno (61). También se ofertan plazas en Áncash, Cusco, Junín, Piura, Cajamarca, entre otras.

Esta distribución busca garantizar la cobertura nacional del operativo, considerando la demanda y la población escolar de cada zona.

Requisitos para postular al INEI 2025

Para acceder a las plazas, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser egresado universitario o técnico (no se aceptan carreras de cuidado personal ni oficios).

Contar con disponibilidad para desplazarse dentro de la región asignada y cumplir los horarios del operativo.

Presentar documentación completa: anexos, copia de DNI, CV documentado y constancias establecidas en las bases.

Demostrar habilidades como organización, trabajo bajo presión y manejo de información confidencial.

Proceso de postulación paso a paso

El procedimiento es 100% virtual y consta de cinco etapas:

Ingresar al portal oficial del INEI y ubicar la convocatoria “Asistentes de Procesos de Aplicación – ENLA 2025”. Descargar las bases de la región de interés y revisar funciones y requisitos. Verificar que se cumplen los requisitos y exclusiones indicadas. Llenar los anexos y preparar los documentos en formato digital. Completar el formulario en línea y subir los archivos antes del 16 de agosto de 2025.

El cronograma incluye la publicación de la convocatoria el 13 de agosto y la evaluación de expedientes en las fechas indicadas en las bases regionales.

¿Dónde postular?

Los interesados deben ingresar a la página oficial del INEI (www.inei.gob.pe) en la sección de convocatorias y seguir las instrucciones establecidas.