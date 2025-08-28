HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

INEI ofrece puestos de trabajo con sueldos de hasta S/2.000 para estudiantes de todo el Perú

El INEI busca estudiantes universitarios y técnicos para 1.600 vacantes en todo el país. Los pagos alcanzan S/ 2.000 más un adicional por desempeño.

INEI abrió una nueva convocatoria nacional. Foto: Composición LR
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una nueva convocatoria nacional para el cargo de Analista de Control de Calidad, con 1.600 vacantes distribuidas en todas las regiones del Perú. La oferta está dirigida a estudiantes universitarios y técnicos en formación que busquen experiencia profesional y un ingreso económico en el marco de los próximos operativos censales.

Los seleccionados podrán recibir hasta S/ 2.000 por la primera fase y un pago adicional de S/ 1.000, bajo la modalidad de locación de servicios, lo que permite flexibilidad para quienes continúan estudiando.

Las 1.600 plazas se reparten en las diferentes provincias del Perú. Foto: Composición LR<br><br>

Requisitos para postular al INEI

Los postulantes deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser estudiantes universitarios de 8°, 9° o 10° ciclo en carreras como Ciencias Sociales, Económicas, Estadística, Ingeniería, Informática o afines.
  • También pueden postular egresados técnicos de áreas relacionadas con estadística, sistemas, informática o administración.
  • Experiencia mínima de tres meses en supervisión, coordinación o actividades en censos y encuestas.
  • Disponibilidad para trabajar a tiempo completo durante el operativo censal.

El contrato será por locación de servicios, sin vínculo laboral permanente, y estará enfocado en tareas específicas de control y evaluación de campo.

Beneficios de la convocatoria

Entre las ventajas que ofrece el INEI se encuentran:

  • Participación en uno de los operativos estadísticos más importantes del país.
  • Pago único de hasta S/ 2.000 por la primera fase y S/ 1.000 adicionales por culminación.
  • Certificación oficial del INEI, válida para el currículum profesional.

PUEDES VER: Lima registra alza en el desempleo: casi 360 mil personas sin trabajo y jóvenes hombres son los más afectados

Distribución de vacantes en regiones

Las 1.600 plazas se reparten en provincias y distritos de todas las regiones del país. Por ejemplo:

  • Lima Metropolitana: más de 700 vacantes en Lima Norte, Sur, Este, Centro y provincias como Cañete, Huaral y Huaura.
  • Arequipa: más de 50 plazas en provincias como Caylloma, Castilla y Caravelí.
  • Callao: 111 vacantes en distintos distritos.
  • Apurímac, Cusco, Cajamarca, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Puno y otras regiones cuentan también con cupos para analistas de control de calidad.
