INEI ofrece puestos de trabajo con sueldos de hasta S/2.000 para estudiantes de todo el Perú
El INEI busca estudiantes universitarios y técnicos para 1.600 vacantes en todo el país. Los pagos alcanzan S/ 2.000 más un adicional por desempeño.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una nueva convocatoria nacional para el cargo de Analista de Control de Calidad, con 1.600 vacantes distribuidas en todas las regiones del Perú. La oferta está dirigida a estudiantes universitarios y técnicos en formación que busquen experiencia profesional y un ingreso económico en el marco de los próximos operativos censales.
Los seleccionados podrán recibir hasta S/ 2.000 por la primera fase y un pago adicional de S/ 1.000, bajo la modalidad de locación de servicios, lo que permite flexibilidad para quienes continúan estudiando.
Las 1.600 plazas se reparten en las diferentes provincias del Perú. Foto: Composición LR
Requisitos para postular al INEI
Los postulantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Ser estudiantes universitarios de 8°, 9° o 10° ciclo en carreras como Ciencias Sociales, Económicas, Estadística, Ingeniería, Informática o afines.
- También pueden postular egresados técnicos de áreas relacionadas con estadística, sistemas, informática o administración.
- Experiencia mínima de tres meses en supervisión, coordinación o actividades en censos y encuestas.
- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo durante el operativo censal.
El contrato será por locación de servicios, sin vínculo laboral permanente, y estará enfocado en tareas específicas de control y evaluación de campo.
Beneficios de la convocatoria
Entre las ventajas que ofrece el INEI se encuentran:
- Participación en uno de los operativos estadísticos más importantes del país.
- Pago único de hasta S/ 2.000 por la primera fase y S/ 1.000 adicionales por culminación.
- Certificación oficial del INEI, válida para el currículum profesional.
Distribución de vacantes en regiones
Las 1.600 plazas se reparten en provincias y distritos de todas las regiones del país. Por ejemplo:
- Lima Metropolitana: más de 700 vacantes en Lima Norte, Sur, Este, Centro y provincias como Cañete, Huaral y Huaura.
- Arequipa: más de 50 plazas en provincias como Caylloma, Castilla y Caravelí.
- Callao: 111 vacantes en distintos distritos.
- Apurímac, Cusco, Cajamarca, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Puno y otras regiones cuentan también con cupos para analistas de control de calidad.