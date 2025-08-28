INEI ofrece puestos de trabajo con sueldos de hasta S/2.000 para estudiantes de todo el Perú

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una nueva convocatoria nacional para el cargo de Analista de Control de Calidad, con 1.600 vacantes distribuidas en todas las regiones del Perú. La oferta está dirigida a estudiantes universitarios y técnicos en formación que busquen experiencia profesional y un ingreso económico en el marco de los próximos operativos censales.

Los seleccionados podrán recibir hasta S/ 2.000 por la primera fase y un pago adicional de S/ 1.000, bajo la modalidad de locación de servicios, lo que permite flexibilidad para quienes continúan estudiando.

Requisitos para postular al INEI

Los postulantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser estudiantes universitarios de 8°, 9° o 10° ciclo en carreras como Ciencias Sociales, Económicas, Estadística, Ingeniería, Informática o afines.

También pueden postular egresados técnicos de áreas relacionadas con estadística, sistemas, informática o administración.

Experiencia mínima de tres meses en supervisión, coordinación o actividades en censos y encuestas.

Disponibilidad para trabajar a tiempo completo durante el operativo censal.

El contrato será por locación de servicios, sin vínculo laboral permanente, y estará enfocado en tareas específicas de control y evaluación de campo.

Beneficios de la convocatoria

Entre las ventajas que ofrece el INEI se encuentran:

Participación en uno de los operativos estadísticos más importantes del país.

Pago único de hasta S/ 2.000 por la primera fase y S/ 1.000 adicionales por culminación.

Certificación oficial del INEI, válida para el currículum profesional.

Distribución de vacantes en regiones

Las 1.600 plazas se reparten en provincias y distritos de todas las regiones del país. Por ejemplo: