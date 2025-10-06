Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, sobre paro de transportistas: “Por cada muerto iremos a paro”

Julio Rau Rau indicó que por cada muerte realizarán paro y espera que el Gobierno tome acción. | Composición LR | Omar Neyra

El presidente de Conet Perú, Julio Rau Rau, reveló que ha acordado con los transportistas que "por cada muerto irán a paro". El dirigente señaló que la decisión se tomó debido a que los acuerdos alcanzados con el Ministerio del Interior (Mininter) no han dado los resultados esperados.

Asimismo, deslindó que su gremio haya participado en los recientes enfrentamientos entre conductores y efectivos de la Policía Nacional en Carabayllo. Según el dirigente, estos "actos vandálicos" se debería a una posible infiltración o empresas específicas.

Transportistas pararán por cada muerte

La decisión de los transportistas se toma luego de que el último sábado, los gremios hayan acordado avances con el Mininter, los cuales incluían el patrullaje de agentes de incógnito en rutas críticas como las de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, estos no se estarían poniendo en marcha, ya que el último domingo 5 de octubre, un conductor de Santa Catalina resultó herido de bala luego de un ataque.

Asimismo, detalló que la continuidad de paros se da por los atentados en contra de los trabajadores y reitera que esta suspensión de servicio no es bueno para ellos, porque se ven afectado económicamente. Sin embargo, respalda a transportistas.

Rau Rau responde a Boluarte

El presidente de Conet criticó lo recomendado por la presidenta Dina Boluarte esta mañana sobre no contestar llamadas telefónicas de números desconocidos y reportarlo ante la Policía. "Bloqueo mi teléfono, pero matan a mi chofer", expresó tajantemente.

Rau Rau consideró que lo dicho por la jefa de Estado es lamentable, porque a pesar de que evitan responder llamadas, los criminales siguen atentando contra la vida de los transportistas. "Qué triste y lamentable lo que dice esta señora pareciera que vive en otro mundo. Apago mi celular, bloqueo mi teléfono, pero matan a mi chofer o me matan a mí", sentenció.

