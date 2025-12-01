Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos
La Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó la clausura del local comercial ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores en un operativo conjunto con la Fiscalía.
Este lunes 1, la Municipalidad de San Juan de Miraflores ordenó la clausura temporal del centro comercial Mall del Sur. Hasta el momento, la comuna continúa realizando la diligencia en conjunto con la Fiscalía, centrada principalmente en la revisión de las estructuras eléctricas. Se sabe que se han encontrado cables expuestos. La intervención aún continúa.
El motivo del cierre del establecimiento estaría relacionado con la infracción No 2.94, ya que en el cartel colocado por el municipio se lee el motivo: ''Por no cumplir con lo dispuesto en el código nacional de electricidad''.
Usuarios muestran su malestar por cierre
En redes sociales, la respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar. ''¿Qué pasa con los que compraron para el cine?'', preguntó un usuario, y le contestaron que tenía que pedir un reembolso.
Otra persona comentó ''Justo iba ir a recoger mi pedido'', y una usuaria le respondió que las entregas se reprogramarían. El mall no se ha pronunciado hasta el momento.
La municipalidad cerró temporalmente el centro comercial. Foto: difusión.
Mall del Sur presentó deficiencias este año
En febrero de 2025 se reportaron grietas y el desprendimiento parcial de mayólicas en el piso del patio de comidas. Tras un fuerte “estruendo”, se reportó que fue el porcelanato que se levantó repentinamente, por lo que muchos visitantes huyeron del lugar y se cercó la zona afectada.
Las autoridades municipales de Municipalidad de San Juan de Miraflores acudieron a inspeccionar y determinaron que no hubo daño estructural, sino un problema con el acabado por dilatación térmica o pequeños movimientos, no un riesgo de colapso. Por ello, solo se cerró la zona afectada.
