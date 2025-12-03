Via Expresa fue inaugurada de manera inconclusa en septiembre de este año por Rafael Lopez Aliaga | Composición LR | Omar Neyra

Tres meses después de haber entregado cinco kilómetros de la ampliación de la Vía Expresa Paseo de la República o Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Lima reconoció que el proyecto aún requiere intervenciones esenciales. La comuna declaró en emergencia y de interés metropolitano la ejecución de obras complementarias en este corredor vial, que conecta Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores, y que forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos para unir el norte y el sur de la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que esta medida responde a la necesidad de acelerar trabajos que no fueron concluidos durante la entrega inicial. “La emergencia se ha aprobado para hacer algunos trabajos adicionales en la Vía Expresa Sur, que estuvo abandonada por 50 años. Nosotros hemos tomado la decisión de ponerla al servicio de la población”, afirmó en coferencia de prensa, al justificar el carácter urgente del acuerdo municipal.

Vía Expresa Sur: una obra inaugurada con pendientes críticos

Aunque el tramo abierto en septiembre permite el tránsito parcial, la comuna indicó que aún quedan importantes trabajos por ejecutar, como la conexión final entre la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 11, un enlace es considerado clave para completar el flujo vehicular hacia el sur de la capital.

Además, la municipalidad anunció que uno de los objetivos complementarios es unir la Panamericana Sur con la avenida Pedro Miota, acceso principal al centro comercial Mall del Sur, lo que permitirá descongestionar vías aledañas y mejorar la conectividad en San Juan de Miraflores.

Declaran en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur

La medida fue formalizada mediante la Ordenanza N.° 2790, aprobada en sesión del Concejo Metropolitano el 27 de noviembre de 2025 y publicada en El Peruano. El texto establece que la declaratoria se adopta “por razones de orden público” y con el fin de “garantizar condiciones seguras de circulación para peatones y vehículos, asegurar el funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales y evitar escenarios de conflictividad social”.

El dispositivo legal también precisa que la ejecución de los trabajos corresponde a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape S.A.), encargada de culminar las intervenciones contempladas en el proyecto.

La ordenanza también establece controles internos. El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Lima deberá verificar el cumplimiento de la norma y vigilar la correcta ejecución de las obras, con el objetivo de prevenir irregularidades durante el proceso.

