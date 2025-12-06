HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minedu interviene colegio Juan Velasco Alvarado de Lambayeque por obligar a alumnos a modelar con ropa del género opuesto

El gerente de Educación exigió un informe urgente al director de la institución educativa y activó protocolos de investigación, incluyendo entrevistas a personal docente y auxiliar.

Minedu se pronuncia sobre polémica en colegio de Lambayeque. Foto: composición LR
Minedu se pronuncia sobre polémica en colegio de Lambayeque. Foto: composición LR

La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, perteneciente al Ministerio de Educación (Minedu), inició una investigación al colegio Juan Velasco Alvarado, ubicado en el distrito de Olmos, luego de que se reportara que varios estudiantes habrían sido obligados a vestir prendas no acordes a su género, como parte de una supuesta actividad escolar. Según los reportes iniciales, algunos menores varones fueron obligados a usar faldas, tacones y vestimenta femenina para modelar, mientras que alumnas mujeres utilizaron ropa masculina.

Autoridades exigen explicaciones y activan protocolos

Ante esta situación, el gerente regional de Educación, Johnny Arévalo, señaló que lo ocurrido “no es correcto” y confirmó que se solicitó un informe urgente al director del plantel. La autoridad indicó que esperan una explicación detallada de lo sucedido y la identificación de otros posibles involucrados, como docentes o auxiliares.

Como parte del proceso administrativo, algunos trabajadores de la institución ya fueron entrevistados y sus testimonios fueron derivados a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos (CPPADD). En paralelo, se emitió un comunicado institucional en el que se reafirmó el compromiso con el cumplimiento de las normas educativas.

“El Minedu, en coordinación con la Dirección Técnico-Normativa (DITEN), brindará asistencia técnica especializada para garantizar que el caso sea atendido con el rigor normativo correspondiente y, a través de las Direcciones Generales de Educación Básica Regular (DIGEBR) y Calidad de Gestión Escolar (DIGC), se realizará asistencia socioemocional dirigida a los alumnos”, precisa el pronunciamiento.

Colegio alega que se trató de una competencia escolar

De acuerdo con información citada por Infobae, la institución educativa habría indicado que la actividad formaba parte de una competencia interna en la que los estudiantes debían intercambiar vestimenta. Pese a ello, el sector Educación rechazó la práctica y remarcó que ninguna dinámica escolar puede vulnerar la dignidad de los menores ni exponerlos a situaciones que afecten su integridad emocional.

Los padres de familia también expresaron su preocupación, especialmente tras la difusión de videos que muestran a los menores participando en dicha dinámica. Muchos solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse, por lo que las investigaciones continúan.

