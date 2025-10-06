Dirigente de transportistas rechaza declaraciones de Dina sobre no leer mensajes extorsivos: ''Bloqueo mi teléfono pero matan a mi chofer"

El presidente de Conet, Julio Rau Rau, criticó las recomendaciones de Dina Boluarte sobre no responder números desconocidos, tildándolas de ''lamentables'' ante la ola de extorsiones. | composición LR

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, cuestionó duramente las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y de otras autoridades, quienes recomendaron no responder llamadas de números desconocidos como medida para evitar extorsiones.

En entrevista con Canal N, Rau Rau calificó esta sugerencia como ''lamentable'' y alejada de la realidad que viven los transportistas, quienes continúan siendo víctimas de la delincuencia a pesar de tomar precauciones. ''Qué triste lo que dice esta señora, pareciera que vive en otro mundo. Apago mi celular, bloqueo mi teléfono, pero matan a mi chofer o me matan a mi", expresó indignado.

Julio Rau Rau advierte continuación del paro

El dirigente explicó que las protestas y paralizaciones registradas el lunes 6 de octubre se originaron por la falta de seguridad para los conductores. Según indicó, las empresas de transporte de los cuatro conos de Lima acordaron detener sus labores como medida de defensa.

''Se han reunido, se han organizado las empresas de transportes de los cuatro conos y han tomado la determinación. Nos matan a un conductor, paralizamos 24 horas. Nos matan a otro conductor, volvemos a paralizar porque ya no hay protección. Estamos totalmente al acecho de estos criminales'', sostuvo.

Rau Rau aclaró que las paralizaciones no son una decisión tomada a la ligera, ya que los empresarios también resultan afectados económicamente. ''Acá no se trata de hacer paralización tras paralización. Los empresarios estamos preocupados, tenemos letras que pagar, tenemos obligaciones con la Sunat, proveedores. ¿Usted cree que paralizar para nosotros es bueno? No señor'', enfatizó.

Por el momento, los choferes y cobradores mantienen su protesta, y exigen al Gobierno mayores acciones para frenar los ataques y extorsiones que ponen en riesgo sus vidas.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre las extorsiones?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, minimizó el paro de transportistas que se realiza este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, en protesta por la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector. Durante su pronunciamiento, Boluarte señaló que las paralizaciones ''de 24 o 48 horas no resuelven el problema'' de la criminalidad. La jefa de Estado planteó como medida frente a las extorsiones que los ciudadanos no respondan a números sospechosos ni abran mensajes de desconocidos.

''Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes'', señaló Boluarte.

