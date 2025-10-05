Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: cómo se celebra en distintas regiones del país | Composición Lr/Andina/ Hermandad del Señor de los Milagros de Cusco/ Hermandad del Señor de los Milagros de Arequipa

Señor de los Milagros 2025: cómo se celebra en distintas regiones del país | Composición Lr/Andina/ Hermandad del Señor de los Milagros de Cusco/ Hermandad del Señor de los Milagros de Arequipa

Los recorridos del Señor de los Milagros se realizan en octubre y son celebrados en diversas regiones del país, como Lima, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Lambayeque y Tacna. Cada localidad expresa su devoción con costumbres y rituales propios que honran al Cristo Moreno. A lo largo de este mes, se llevan a cabo celebraciones litúrgicas y grandes procesiones, impregnadas de devoción y expresiones culturales que revelan la esencia de cada comunidad.

La historia del Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo angoleño pintó la imagen de Cristo crucificado en una pared del barrio de Pachacamilla, en Lima. En 1655, un terremoto devastó gran parte de la ciudad, pero la imagen permaneció intacta, hecho que fue considerado milagroso. Con el tiempo, este suceso dio inicio a una tradición que, siglos después, congrega a multitudes vestidas de morado que recorren las calles con profundo fervor, en una expresión de fe que entrelaza herencias afrodescendientes, andinas y criollas.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Señor de los Milagros en Arequipa y Cusco: tradiciones y costumbres

El Templo de San Agustín, en el corazón de Arequipa, es el punto central de la devoción al Señor de los Milagros. Allí se fundó la hermandad en 1950, gracias a la iniciativa de diez damas que, años antes, ya se reunían en la Basílica Catedral. Con el tiempo, sus esposos asumieron el liderazgo y consolidaron la organización. Hoy, la Hermandad del Señor de los Milagros de Arequipa reúne a unos 1.500 integrantes distribuidos en 37 cuadrillas, además de sahumadoras, cantoras y nazarenas descalzas.

En Cusco, la fe hacia el Cristo morado también está profundamente arraigada. Conocido como el "Protector y Peregrino del Cusco", su imagen, una réplica de la que se venera en Lima, permanece en el Templo de San Francisco de Asís. La Hermandad del Señor de los Milagros del Cusco, fundada hace 72 años, lidera las celebraciones en octubre. Para este año, ha programado tres procesiones que recorrerán las principales calles de la ciudad imperial, convocando a cientos de fieles.

PUEDES VER: Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Señor de los Milagros: así se vive la fe en Cajamarca, Lambayeque y Tacna

En Cajamarca, el Templo de San Francisco es el lugar que resguarda las andas del Señor de los Milagros. Durante octubre, la Hermandad fundada hace 70 años organiza novenas y procesiones que recorren las principales calles y avenidas de la ciudad. La participación masiva de fieles refleja la arraigada devoción al Cristo morado, cuya presencia moviliza a la comunidad en actos litúrgicos y expresiones de fe popular.

En Lambayeque, la festividad del Señor de los Milagros es la celebración religiosa más multitudinaria de Chiclayo, superando incluso a la dedicada a la Inmaculada Concepción. Este año se conmemoran 118 años desde que Carmela Delgado de Aspíllaga donó una réplica del Cristo de Pachacamilla, obra del pintor Guillermo Samanez, como agradecimiento por los favores recibidos. La Hermandad de la Parroquia Santa María Catedral ha programado cinco recorridos procesionales, que congregan a fieles de toda la región y del norte del país.

En Tacna, la devoción al Cristo morado se remonta a 1951, con la llegada de monseñor Carlos Alberto Arce Masías, primer obispo de la ciudad y promotor de esta tradición religiosa. La Hermandad del Señor de los Milagros de Tacna fue fundada en 1959 y actualmente tiene a su cargo la organización de las celebraciones, en coordinación con la Diócesis. A diferencia de otras regiones, el anda tacneña lleva la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la Diócesis de Tacna y Moquegua, en lugar de la Virgen de la Nube. Las actividades incluyen la novena y culminan el 18 de octubre con la misa principal.

Señor de los Milagros 2025: recorrido en distintas regiones del Perú

Recorridos del Señor de los Milagros en Arequipa

1 de octubre: Primera procesión desde el Templo de San Agustín por calles del Cercado.

18 de octubre: Segundo recorrido hasta la Parroquia Nuestra Señora del Pilar

19 de octubre: Tercer recorrido hacia el Monasterio de Santa Teresa.

20, 21 y 28 de octubre: Nuevas salidas procesionales por avenidas principales.

Recorridos del Señor de los Milagros en Cajamarca

4 de octubre (7.00 p. m.): Recorrido de traslado desde el Monasterio de la Inmaculada Concepción al Convento San Antonio de Padua.

5 de octubre (10.00 a. m.): Primer recorrido procesional por calles céntricas.

18 de octubre (8.00 a. m.): Segundo recorrido hasta la Parroquia San Sebastián.

1 de noviembre (8.00 a. m.): Tercer recorrido por diversos jirones, culminando en el Convento San Antonio de Padua.

Recorridos del Señor de los Milagros en Cusco

18 de octubre (3.00 p. m.): Primera procesión del Templo San Francisco de Asís al Templo de Santa Catalina.

25 de octubre (2.00 p. m.): Segundo recorrido hacia el Templo de Santa Clara.

1 de noviembre: Tercer recorrido de retorno al Templo San Francisco de Asís.

Recorridos del Señor de los Milagros en Chiclayo, Lambayeque

4 de octubre: Primera salida procesional.

18 de octubre (9.00 a. m.): Misa y procesión hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación.

19 de octubre (9.00 a. m.): Retorno en procesión a la Catedral de Chiclayo.

25 de octubre: Procesión juvenil por el centro de la ciudad.

1 de noviembre (8.00 a. m.): Última procesión por avenidas y calles principales.

Recorridos del Señor de los Milagros en Tacna

9 al 17 de octubre (7:00 p. m.): Novena con misas en la Catedral.

18 de octubre: Misa solemne y procesión principal por calles y avenidas de la ciudad.

28 de octubre: Misa y procesión con visita al hospital y asilo de ancianos.

30 de octubre (4.00 p. m.): última procesión desde el atrio de la Catedral.

Recorridos del Señor de los Milagros en Junín

18 de octubre (6.00 a. m.): Misa en la Iglesia La Inmaculada y procesión hacia la Catedral.

25 de octubre: Procesión infantil con cuadrilla de niños y adolescentes.

26 de octubre: Procesión desde la Iglesia San José de Picchus hasta la Catedral.

1 de noviembre: Procesión final hacia el Santuario del Señor de los Milagros (av. Huancavelica).

Recorridos del Señor de los Milagros en Huánuco

18 de octubre (8:00 a.m.): Misa en la Parroquia San Francisco, seguida de procesión por las principales calles de la ciudad.

Recorridos del Señor de los Milagros en Piura

18 de octubre (8.00 a. m.): Misa en la Basílica Catedral y procesión hacia la Parroquia Santa Rosa de Lima.

19 de octubre: Retorno en procesión a la Catedral, con visita al Hospital Jorge Reátegui.

25 de octubre: Día central; misa y recorrido por avenidas Sánchez Cerro, Eguiguren, Sullana y otras hasta regresar a la Catedral.

Recorridos del Señor de los Milagros en Lima y Callao

Este año se tiene previsto un total de 6 recorridos para esta región: