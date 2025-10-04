El misterio detrás del mural del Señor de los Milagros: ¿quién es el artista y cuándo se pintó?

El mes de octubre representa una época esencial para millones de católicos debido a su devoción al Señor de los Milagros. Uno de los principales símbolos de la festividad es el mural del Cristo de Pachacamilla. Esta obra artística se remonta a los años del Virreinato del Perú.

Desde entonces, un gran número de devotos se viste de morado para seguir la imagen del Señor de los Milagros en su trayecto por las calles de Lima. Esta tradición, que ha resistido el paso del tiempo, no solo se distingue por su amplia participación, sino también por la rica historia y el profundo significado que la rodea. En particular, atrae a creyentes de diversas partes del mundo.

¿Quién pintó el mural del Señor de los Milagros?

La historia del mural del Señor de los Milagros se remonta a 1651, cuando un esclavo angoleño, conocido como Pedro Dalcón, asumió la tarea de crear la imagen del Cristo de Pachacamilla. A pesar de no tener formación artística, Dalcón logró plasmar al Cristo Crucificado en una pared de adobe, que posteriormente se convertiría en el Altar Mayor del Santuario de las Nazarenas, ubicado en Lima.

Según el historiador Raúl Porras Barnechea, el artista, impulsado por su profunda fe, logró representar a Jesús de una manera que tocó el corazón de quienes contemplaron el mural. A lo largo de los años, la obra original del Señor de los Milagros fue enriquecida con la inclusión de nuevas figuras, como las representaciones de Dios Padre, María y María Magdalena.

Esta evolución consolidó su iconografía y pasó a ser una de las más veneradas en el Perú. Además, el hecho de que la pintura haya sido creada por un integrante de la comunidad afrodescendiente de Lima le confiere un significado particular, lo que ha llevado a que se le denomine 'Cristo Moreno'.

Los milagros gracias al Señor de los Milagros

El terremoto de 1655 consolidó la devoción hacia el Señor de los Milagros. En ese año, un fuerte sismo afectó Lima y Callao, lo que causó la destrucción de numerosas edificaciones, entre ellas la iglesia de las Nazarenas, donde se encontraba la representación de Cristo. No obstante, de forma inexplicable, la pared que sostenía la imagen se mantuvo intacta.

En 1687, un sismo significativo dio origen a la primera procesión del Señor de los Milagros. Según la leyenda, al llevar la imagen en andas por las calles, los temblores cesaron. Sebastián de Antuñano, un devoto apasionado, fue quien encargó una réplica en óleo de la imagen original y logró la autorización para realizar la procesión.