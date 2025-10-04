HOYSuscripcion LR Focus

Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
El misterio detrás del mural del Señor de los Milagros: ¿quién es el artista y cuándo se pintó?

El mural del Cristo de Pachacamilla, pintado antes de la era republicana del Perú, se ha convertido en un símbolo de devoción del Señor de los Milagros, por lo que es venerado por numerosos creyentes.

El historiador Raúl Porras Barnechea narró quién pintó el mural del Señor de los Milagros en una pared de adobe.
El historiador Raúl Porras Barnechea narró quién pintó el mural del Señor de los Milagros en una pared de adobe. | Foto: IA

El mes de octubre representa una época esencial para millones de católicos debido a su devoción al Señor de los Milagros. Uno de los principales símbolos de la festividad es el mural del Cristo de Pachacamilla. Esta obra artística se remonta a los años del Virreinato del Perú.

Desde entonces, un gran número de devotos se viste de morado para seguir la imagen del Señor de los Milagros en su trayecto por las calles de Lima. Esta tradición, que ha resistido el paso del tiempo, no solo se distingue por su amplia participación, sino también por la rica historia y el profundo significado que la rodea. En particular, atrae a creyentes de diversas partes del mundo.

PUEDES VER: ¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

¿Quién pintó el mural del Señor de los Milagros?

La historia del mural del Señor de los Milagros se remonta a 1651, cuando un esclavo angoleño, conocido como Pedro Dalcón, asumió la tarea de crear la imagen del Cristo de Pachacamilla. A pesar de no tener formación artística, Dalcón logró plasmar al Cristo Crucificado en una pared de adobe, que posteriormente se convertiría en el Altar Mayor del Santuario de las Nazarenas, ubicado en Lima.

Según el historiador Raúl Porras Barnechea, el artista, impulsado por su profunda fe, logró representar a Jesús de una manera que tocó el corazón de quienes contemplaron el mural. A lo largo de los años, la obra original del Señor de los Milagros fue enriquecida con la inclusión de nuevas figuras, como las representaciones de Dios Padre, María y María Magdalena.

Esta evolución consolidó su iconografía y pasó a ser una de las más veneradas en el Perú. Además, el hecho de que la pintura haya sido creada por un integrante de la comunidad afrodescendiente de Lima le confiere un significado particular, lo que ha llevado a que se le denomine 'Cristo Moreno'.

PUEDES VER: Señor de los Milagros 2025: comparte las mejores frases, mensajes y oraciones durante todo el mes morado en Perú

Los milagros gracias al Señor de los Milagros

El terremoto de 1655 consolidó la devoción hacia el Señor de los Milagros. En ese año, un fuerte sismo afectó Lima y Callao, lo que causó la destrucción de numerosas edificaciones, entre ellas la iglesia de las Nazarenas, donde se encontraba la representación de Cristo. No obstante, de forma inexplicable, la pared que sostenía la imagen se mantuvo intacta.

En 1687, un sismo significativo dio origen a la primera procesión del Señor de los Milagros. Según la leyenda, al llevar la imagen en andas por las calles, los temblores cesaron. Sebastián de Antuñano, un devoto apasionado, fue quien encargó una réplica en óleo de la imagen original y logró la autorización para realizar la procesión.

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: santa imagen llega al atrio de Las Nazarenas

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: santa imagen llega al atrio de Las Nazarenas

Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

Todo sobre el Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

Todo sobre el Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

