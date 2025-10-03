El cometa 3I/ATLAS, un objeto proveniente del espacio interestelar, realizará un recorrido que lo llevará a pasar cerca de Marte y luego a dirigirse hacia el Sol. Se desplazará a una velocidad cercana a los 310.000 kilómetros por hora. Se trata del tercer objeto con estas características registrado en nuestro sistema solar, después de ‘Oumuamua’ (2017) y ‘2I/Borisov’ (2019).

El fenómeno será observado por satélites de la Agencia Espacial Europea en órbita marciana, que ya han comenzado a recopilar imágenes, así como por los rovers y sondas de la NASA desplegados en el planeta rojo. La expectativa científica es alta, ya que este paso representa una oportunidad excepcional para registrar datos y analizar sus propiedades físicas.

¿Cuándo y a qué distancia se acercará el cometa 3I/ATLAS al Sol?

La NASA informó que el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, cuando estará a una distancia de 1,4 unidades astronómicas (aproximadamente 210 millones de kilómetros o 130 millones de millas). Este acercamiento ocurrirá dentro de la órbita de Marte. Sobre su origen, la agencia señaló: “Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.”

Los astrónomos han indicado que el objeto será visible desde la Tierra con telescopios hasta septiembre de 2025, antes de desaparecer temporalmente debido a su cercanía con el Sol. Luego volverá a ser observado a comienzos de diciembre del mismo año, cuando reaparezca en el otro lado del astro. La NASA también precisó: “3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1.4 AU (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte.”

¿Representa el cometa 3I/ATLAS algún riesgo para la Tierra?

La NASA aclaró que no existe ningún riesgo para nuestro planeta. El cometa no representa amenaza alguna para la Tierra y mantendrá una distancia segura durante su paso por el sistema solar.

Según la agencia espacial estadounidense, la aproximación más cercana al planeta será de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros o 170 millones de millas), distancia que elimina cualquier posibilidad de impacto. En palabras de la NASA: “No representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1.8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas).”