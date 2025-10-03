HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Por tercera vez en la historia, un visitante cósmico interestelar pasará junto a Marte y rozará el Sol en octubre

El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de Marte y luego se acercará al Sol a gran velocidad. ¿Representa un riesgo para la Tierra?

3I/ATLAS pasará cerca de Marte rumbo al Sol, sin riesgo para la Tierra. Foto: YouTube/NASA
3I/ATLAS pasará cerca de Marte rumbo al Sol, sin riesgo para la Tierra. Foto: YouTube/NASA

El cometa 3I/ATLAS, un objeto proveniente del espacio interestelar, realizará un recorrido que lo llevará a pasar cerca de Marte y luego a dirigirse hacia el Sol. Se desplazará a una velocidad cercana a los 310.000 kilómetros por hora. Se trata del tercer objeto con estas características registrado en nuestro sistema solar, después de ‘Oumuamua’ (2017) y ‘2I/Borisov’ (2019).

El fenómeno será observado por satélites de la Agencia Espacial Europea en órbita marciana, que ya han comenzado a recopilar imágenes, así como por los rovers y sondas de la NASA desplegados en el planeta rojo. La expectativa científica es alta, ya que este paso representa una oportunidad excepcional para registrar datos y analizar sus propiedades físicas.

PUEDES VER: China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

lr.pe

¿Cuándo y a qué distancia se acercará el cometa 3I/ATLAS al Sol?

La NASA informó que el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, cuando estará a una distancia de 1,4 unidades astronómicas (aproximadamente 210 millones de kilómetros o 130 millones de millas). Este acercamiento ocurrirá dentro de la órbita de Marte. Sobre su origen, la agencia señaló: “Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.”

Los astrónomos han indicado que el objeto será visible desde la Tierra con telescopios hasta septiembre de 2025, antes de desaparecer temporalmente debido a su cercanía con el Sol. Luego volverá a ser observado a comienzos de diciembre del mismo año, cuando reaparezca en el otro lado del astro. La NASA también precisó: “3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1.4 AU (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte.”

PUEDES VER: El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

lr.pe

¿Representa el cometa 3I/ATLAS algún riesgo para la Tierra?

La NASA aclaró que no existe ningún riesgo para nuestro planeta. El cometa no representa amenaza alguna para la Tierra y mantendrá una distancia segura durante su paso por el sistema solar.

Según la agencia espacial estadounidense, la aproximación más cercana al planeta será de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros o 170 millones de millas), distancia que elimina cualquier posibilidad de impacto. En palabras de la NASA: “No representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1.8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas).”

Notas relacionadas
Científicos encontraron el punto más profundo del planeta y se encuentra debajo de un glaciar en la Antártida

Científicos encontraron el punto más profundo del planeta y se encuentra debajo de un glaciar en la Antártida

LEER MÁS
Arabia Saudita revela el descubrimiento de arte rupestre en tamaño natural oculto en el desierto hace 12.000 años

Arabia Saudita revela el descubrimiento de arte rupestre en tamaño natural oculto en el desierto hace 12.000 años

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Ciencia

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025