Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

Una usuaria de TikTok se viralizó rápidamente tras realizar una peculiar imagen generada con inteligencia artificial. La tendencia que consiste en crear fotografías profesionales con artistas, a través del uso de Gemini, ahora está teniendo otros usos. La muchacha decidió 'reunir' a sus exparejas y el caso generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

Joven 'reune' a sus exparejas en una foto generada con IA

De acuerdo a la historia compartida en la cuenta wenmi96 en TikTok, la muchacha decidió sumarse a la tendencia viral en TikTok y creó imágenes profesionales con Gemini. De esta forma, decidió unir a sus tres exparejas con un gesto muy sonriente. La publicación no tardó en llamar la atención y fue compartida miles de veces por usuarios que no podían creer lo que veían.

"Recién me doy cuenta de que medio se parecen. Son tres personas que estuvieron en distintas etapas de mi vida. Hoy llevo 2 años soltera y tranquila. El video es solo humor, así que tómenselo así", reaccionó la autora del clip tras la viralización del contenido.

¿Cómo crear imágenes profesionales con Gemini?

Cientos de usuarios pueden acceder a Gemini y crear imágenes profesionales de forma gratuita. Los resultados son impactantes y se consiguen de forma rápida.

Solo debes ingresar a la aplicación móvil o su web, luego utiliza el prompt de tu preferencia. Para obtener imágenes precisas y profesionales, se recomienda usar fotos de cuerpo completo y en alta calidad, ya que esto permite a la IA generar mejores proporciones, detalles más realistas y resultados más refinados.