EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

Usuaria de TikTok utilizó Gemini para juntar a sus tres exparejas en una foto sonriente. Clip generó divertidas reacciones.

"No me des ideas", bromearon usuarios en TikTok.
"No me des ideas", bromearon usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ wenmi96/TikTok

Una usuaria de TikTok se viralizó rápidamente tras realizar una peculiar imagen generada con inteligencia artificial. La tendencia que consiste en crear fotografías profesionales con artistas, a través del uso de Gemini, ahora está teniendo otros usos. La muchacha decidió 'reunir' a sus exparejas y el caso generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

Historia viral tiene más de 600.000 visualizaciones en TikTok. Foto: wenmi96/TikTok

Historia viral tiene más de 600.000 visualizaciones en TikTok. Foto: wenmi96/TikTok

Joven 'reune' a sus exparejas en una foto generada con IA

De acuerdo a la historia compartida en la cuenta wenmi96 en TikTok, la muchacha decidió sumarse a la tendencia viral en TikTok y creó imágenes profesionales con Gemini. De esta forma, decidió unir a sus tres exparejas con un gesto muy sonriente. La publicación no tardó en llamar la atención y fue compartida miles de veces por usuarios que no podían creer lo que veían.

PUEDES VER: Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

lr.pe

"Recién me doy cuenta de que medio se parecen. Son tres personas que estuvieron en distintas etapas de mi vida. Hoy llevo 2 años soltera y tranquila. El video es solo humor, así que tómenselo así", reaccionó la autora del clip tras la viralización del contenido.

¿Cómo crear imágenes profesionales con Gemini?

Cientos de usuarios pueden acceder a Gemini y crear imágenes profesionales de forma gratuita. Los resultados son impactantes y se consiguen de forma rápida.

PUEDES VER: Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

lr.pe
Solo debes ingresar a la aplicación móvil o su web, luego utiliza el prompt de tu preferencia. Para obtener imágenes precisas y profesionales, se recomienda usar fotos de cuerpo completo y en alta calidad, ya que esto permite a la IA generar mejores proporciones, detalles más realistas y resultados más refinados.

