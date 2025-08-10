HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

El Global Firepower Index coloca en décimo lugar a un país sudamericano con más de 200 unidades navales. Perú, en cambio, está en la posición 42.

El ranking mundial de fuerzas navales es encabezado por China, EE. UU. y Rusia
El ranking mundial de fuerzas navales es encabezado por China, EE. UU. y Rusia | Armada de Colombia

La capacidad del Perú de reforzar su poderío militar frente al de naciones vecinas es materia de constante debate. En se sentido, el último ranking del prestigioso Global Firepower Index (GFP) 2025 ubica a Colombia como la décima mayor potencia naval del mundo, mientras que la Marina de Guerra peruana se ubica en un alejado puesto 42.

Al contar con acceso a dos océanos (Pacífico y Atlántico), para Colombia resulta clave proteger ambas costas, además de su sistema de ríos, lagos y mares internos. Llama también la atención que la segunda y tercera posición de la región sean para Chile y Paraguay, este último sin acceso al mar, mientras que gigantes como Brasil y Argentina están algo más relegados.

PUEDES VER: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

lr.pe

Colombia es la décima mayor fuerza naval del mundo, según GFP

El Global Firepower Index (GFP) ubica a la Armada de Colombia como la décima fuerza naval más poderosa del planeta en su Navy Fleet Strength by Country 2025, al contar con 233 unidades navales, cada una adaptada a distintas situaciones y escenarios. Entre ellas, se cuentan 217 buques de patrullaje, 2 corbetas, 7 fragatas y 4 submarinos.

Colombia supera por amplia diferencia en el ranking a Chile, la segunda fuerza naval más poderosa de Sudamérica, que se ubica en la posición 24 con 130 unidades navales. Mucho más atrás, pero aún por delante de Perú, encontramos en la posición 41 a Paraguay que, pese a ser un país sin salida al océano, cuenta con 72 activos.

PUEDES VER: Pueblos indígenas en el límite Perú-Colombia se pronuncian ante disputa territorial: "No hay fronteras"

lr.pe

Mientras tanto, la Marina de Guerra del Perú figura solo una posición detrás de su par guaraní (42), gracias a sus 71 unidades navales activas a la fecha, que incluyen 8 corbetas, 7 fragatas, 13 buques de patrulla y 4 submarinos.

¿Quién lidera el ranking de las fuerzas navales más poderosas?

El ranking de Global Firepower Index es encabezado por China, que posee 754 unidades navales, entre las cuales posee 150 patrulleros, 50 destructores, 72 corbetas, 47 fragatas, 61 submarinos, 36 buques de medidas contra minas, 3 portaaviones y 4 portahelicópteros.

En la segunda posición se sitúa Estados Unidos, con 440 unidades navales, seguido de Rusia en tercer puesto, con 419, e Indonesia en el cuarto, con 331.

Top 10 de fuerzas navales más poderosas del mundo. Foto: Global Firepower Index

Top 10 de fuerzas navales más poderosas del mundo. Foto: Global Firepower Index

PUEDES VER: Estos son los cinco países de América Latina más peligrosos para ser defensor ambiental: Colombia lidera la lista

lr.pe

Así va Sudamérica en el ranking de fuerzas navales GFP 2025

  1. Colombia: puesto 10, con 233 unidades navales
  2. Chile: puesto 24, con 130 unidades navales
  3. Paraguay: puesto 41, con 72 unidades navales
  4. Perú: puesto 42, con 71 unidades navales
  5. Bolivia: puesto 44, con 67 unidades navales
  6. Brasil: puesto 46, con 64 unidades navales
  7. Argentina: puesto 57, con 44 unidades navales
  8. Venezuela: puesto 64, con 34 unidades navales
  9. Ecuador: puesto 70, con 30 unidades navales
  10. Surinam: puesto 88, con 17 unidades navales
  11. Uruguay: puesto 95, con 14 unidades navales.

Guyana no ha sido incluida en el ranking de Global Firepower Index, debido a su considerablemente menor sistema de defensa naval.

Notas relacionadas
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

LEER MÁS
La ciudad europea que hizo historia al no registrar muertes por accidentes de tránsito en un año

La ciudad europea que hizo historia al no registrar muertes por accidentes de tránsito en un año

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de 6,1 en Turquía: imágenes del fuerte sismo sentido en Estambul y otras ciudades del país

Terremoto de 6,1 en Turquía: imágenes del fuerte sismo sentido en Estambul y otras ciudades del país

LEER MÁS
Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía: movimiento se sintió en 10 regiones y duró 30 segundos

Terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía: movimiento se sintió en 10 regiones y duró 30 segundos

LEER MÁS
Bukele a un paso de "instalar una dictadura" en El Salvador tras la habilitación de la reelección indefinida, advierten expertos

Bukele a un paso de "instalar una dictadura" en El Salvador tras la habilitación de la reelección indefinida, advierten expertos

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota