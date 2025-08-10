El ranking mundial de fuerzas navales es encabezado por China, EE. UU. y Rusia | Armada de Colombia

El ranking mundial de fuerzas navales es encabezado por China, EE. UU. y Rusia | Armada de Colombia

La capacidad del Perú de reforzar su poderío militar frente al de naciones vecinas es materia de constante debate. En se sentido, el último ranking del prestigioso Global Firepower Index (GFP) 2025 ubica a Colombia como la décima mayor potencia naval del mundo, mientras que la Marina de Guerra peruana se ubica en un alejado puesto 42.

Al contar con acceso a dos océanos (Pacífico y Atlántico), para Colombia resulta clave proteger ambas costas, además de su sistema de ríos, lagos y mares internos. Llama también la atención que la segunda y tercera posición de la región sean para Chile y Paraguay, este último sin acceso al mar, mientras que gigantes como Brasil y Argentina están algo más relegados.

Colombia es la décima mayor fuerza naval del mundo, según GFP

El Global Firepower Index (GFP) ubica a la Armada de Colombia como la décima fuerza naval más poderosa del planeta en su Navy Fleet Strength by Country 2025, al contar con 233 unidades navales, cada una adaptada a distintas situaciones y escenarios. Entre ellas, se cuentan 217 buques de patrullaje, 2 corbetas, 7 fragatas y 4 submarinos.

Colombia supera por amplia diferencia en el ranking a Chile, la segunda fuerza naval más poderosa de Sudamérica, que se ubica en la posición 24 con 130 unidades navales. Mucho más atrás, pero aún por delante de Perú, encontramos en la posición 41 a Paraguay que, pese a ser un país sin salida al océano, cuenta con 72 activos.

Mientras tanto, la Marina de Guerra del Perú figura solo una posición detrás de su par guaraní (42), gracias a sus 71 unidades navales activas a la fecha, que incluyen 8 corbetas, 7 fragatas, 13 buques de patrulla y 4 submarinos.

¿Quién lidera el ranking de las fuerzas navales más poderosas?

El ranking de Global Firepower Index es encabezado por China, que posee 754 unidades navales, entre las cuales posee 150 patrulleros, 50 destructores, 72 corbetas, 47 fragatas, 61 submarinos, 36 buques de medidas contra minas, 3 portaaviones y 4 portahelicópteros.

En la segunda posición se sitúa Estados Unidos, con 440 unidades navales, seguido de Rusia en tercer puesto, con 419, e Indonesia en el cuarto, con 331.

Top 10 de fuerzas navales más poderosas del mundo. Foto: Global Firepower Index

Así va Sudamérica en el ranking de fuerzas navales GFP 2025

Colombia: puesto 10, con 233 unidades navales Chile: puesto 24, con 130 unidades navales Paraguay: puesto 41, con 72 unidades navales Perú: puesto 42, con 71 unidades navales Bolivia: puesto 44, con 67 unidades navales Brasil: puesto 46, con 64 unidades navales Argentina: puesto 57, con 44 unidades navales Venezuela: puesto 64, con 34 unidades navales Ecuador: puesto 70, con 30 unidades navales Surinam: puesto 88, con 17 unidades navales Uruguay: puesto 95, con 14 unidades navales.

Guyana no ha sido incluida en el ranking de Global Firepower Index, debido a su considerablemente menor sistema de defensa naval.