Durante el paro de transportistas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha confirmado la detención de 17 personas, entre ellas una menor de 17 años y una persona con discapacidad, quienes permanecen en la Comisaría de Puente Piedra. La organización denunció a través de sus redes sociales que se le impidió realizar la veeduría de los hechos y advirtió que ni la Fiscalía de Derechos Humanos ni la fiscalía de turno se han hecho presentes en el lugar.

"No nos permiten el ingreso. Por eso, hemos hecho este llamado (...) Los abogados de la Coordinadora permanecen en los exteriores. Estamos a la espera de la llegada de la fiscalía", declaró en diálogo con La República una representante de la organización.

Detenidos sufren hostigamientos en Comisaría de Puente Piedra

En horas de la mañana, distintos gremios de transporte alertaron sobre la detención arbitraria de personas que acataron el paro convocado para hoy 2 de octubre. Según denunciaron, los efectivos del orden subieron a los buses e intervinieron a quienes se encontraban abordo. Hasta el momento, se encuentran retenidas desde más de cuatro horas.

Sumado a ello, uno de los retenidos en la Comisaría de Puente Piedra recibió hostigamientos por parte de la Policía Nacional. El hecho quedó registrado en video. "Yo lo voy a registrar por esta oportunidad. Mañana o pasado te encuentro ahí, definitivamente te voy a sindicar directamente. Te estoy advirtiendo con esas condiciones", se escucha decir a una agente policial.

El nombre de las personas detenidas es el siguiente: Julio César Celis Idrogo (26), Juan Carlos Del Castillo Mejía (51), Jorge Luis Velarde Mendoza (44), María Isabel Herencia Guzmán (21), Stefany Vanessa Pozo Guerrero (33), María Paola Guzmán Sandoval (40), Elizabeth Yaneth Mamani Chura (35), Evelyn Betzabé Castillo Gonzales (28), Manuel Ricardo Jaimes Loarte (40), Jesús Arón De La Cruz Amaro (38), Agamenón Nestir Moreno Villarreal (50), Romel Garay Quispe (42), Jorge Armando Ochante Alvarado (38), Jesús Huamán Rodríguez (36), Anthony Janpiere Minaya Velásquez (25), Roxana Haydee Choquetingo Luque (42) y una menor de edad de iniciales A.N.G. A (17)

17 personas permanecen detenidas en la Comisaría de Puente Piedra. Foto: difusión.

Exigen liberación de detenidos

Asimismo, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien estuvo presente en la Comisaría de Puente Piedra, denunció el hecho y exigió la presencia de la CNDDHH para garantizar el derecho al debido proceso.

"Negaron que una adolescente de 17 años estuviera detenida por el teniente", declaró. En tanto, organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a la Fiscalía para que "actúe de acuerdo a sus funciones".

Despejan avenida Abancay tras paro de transportistas

Luego de una reunión con el Congreso de la República y tras varias horas de tensión, los gremios de diversos sectores despejaron la avenida Abancay, después de protagonizar una masiva protesta frente al Parlamento. En la zona se congregaron trabajadores y sindicalistas para exigir a las autoridades la atención de sus demandas.

El acuerdo fue suscrito por Hecor Vargas Egas y Luis Maraví Arias, representantes del CTU. Se otorgó al Parlamento un plazo de 10 días hábiles de tregua para cumplir con los compromisos asumidos, entre ellos la creación de un grupo de élite especializado en combatir el delito de extorsión que afecta a choferes y cobradores del transporte urbano de Lima y Callao.

