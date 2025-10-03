El chofer salió a marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte por la creciente ola de extorsiones. | Foto: composición LR/TikTok/@lisethinforma

Un chofer de buses de Translima protagonizó un emotivo momento en TikTok durante el paro de transportistas del 2 de octubre. El trabajador salió a marchar flameando la bandera del Perú y pidiendo justicia ante la creciente ola de extorsiones, asesinatos y crimen organizado contra los conductores del transporte público. Sin embargo, fue su grito de urgencia por frenar la violencia contra sus compañeros que conmovió en redes sociales.

Este gesto captó la atención de miles de usuarios, resaltaron la valentía del transportista. Asimismo, dejaron en claro que la falta de acciones firmes por parte del Gobierno de Dina Boluarte agrava la situación de inseguridad que viven los conductores en el Perú.

Chofer conmueve en redes con su mensaje en la marcha transportista

En el video publicado en la cuenta de TikTok @Lisethinforma se ve al chofer portando en alto la bandera del Perú mientras caminaba por las calles de Miraflores acompañado por una comitiva de buses de la línea Translima. En un momento se le escucha decir "Queremos vivir", mensaje que dejó impactado a los presentes y a los usuarios en redes por ser un clamor ante la inseguridad que enfrentan los conductores día a día.

El clip rápidamente ya se volvió viral en redes sociales y cuenta con más de 45.000 reacciones. Miles de internautas expresaron su apoyo a los gremios de transportistas y exigieron al Gobierno medidas inmediatas para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.

"Yo también quiero que ustedes vivan", "Ese grito quedará impregnado en la memoria de nuestra gente", "No piden aumento, no piden seguro, no piden que los mantengan, solo quieren vivir y llegar con bien a su hogar cada día", "Cómo duele escuchar esto", "Me llegó al alma este grito", Decir que mi propio padre también ejercía ese trabajo y por esto mismo no está conmigo", "Todos los días hay muertes y la presidente lo único que hace es subirse el sueldo", "Cómo dueles Perú", "Se necesita una vacancia y una reforma en la PNP", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.