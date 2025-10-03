HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"

Un chofer, seguido de una caravana de buses de Translima, salió a marchar pidiendo justicia ante la creciente ola de asesinatos contra los transportistas por el cobro de cupos. Su mensaje conmovió en redes sociales.

El chofer salió a marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte por la creciente ola de extorsiones.
El chofer salió a marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte por la creciente ola de extorsiones.

Un chofer de buses de Translima protagonizó un emotivo momento en TikTok durante el paro de transportistas del 2 de octubre. El trabajador salió a marchar flameando la bandera del Perú y pidiendo justicia ante la creciente ola de extorsiones, asesinatos y crimen organizado contra los conductores del transporte público. Sin embargo, fue su grito de urgencia por frenar la violencia contra sus compañeros que conmovió en redes sociales.

Este gesto captó la atención de miles de usuarios, resaltaron la valentía del transportista. Asimismo, dejaron en claro que la falta de acciones firmes por parte del Gobierno de Dina Boluarte agrava la situación de inseguridad que viven los conductores en el Perú.

lr.pe

Chofer conmueve en redes con su mensaje en la marcha transportista

En el video publicado en la cuenta de TikTok @Lisethinforma se ve al chofer portando en alto la bandera del Perú mientras caminaba por las calles de Miraflores acompañado por una comitiva de buses de la línea Translima. En un momento se le escucha decir "Queremos vivir", mensaje que dejó impactado a los presentes y a los usuarios en redes por ser un clamor ante la inseguridad que enfrentan los conductores día a día.

El clip rápidamente ya se volvió viral en redes sociales y cuenta con más de 45.000 reacciones. Miles de internautas expresaron su apoyo a los gremios de transportistas y exigieron al Gobierno medidas inmediatas para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.

"Yo también quiero que ustedes vivan", "Ese grito quedará impregnado en la memoria de nuestra gente", "No piden aumento, no piden seguro, no piden que los mantengan, solo quieren vivir y llegar con bien a su hogar cada día", "Cómo duele escuchar esto", "Me llegó al alma este grito", Decir que mi propio padre también ejercía ese trabajo y por esto mismo no está conmigo", "Todos los días hay muertes y la presidente lo único que hace es subirse el sueldo", "Cómo dueles Perú", "Se necesita una vacancia y una reforma en la PNP", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

