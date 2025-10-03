Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"
Un chofer, seguido de una caravana de buses de Translima, salió a marchar pidiendo justicia ante la creciente ola de asesinatos contra los transportistas por el cobro de cupos. Su mensaje conmovió en redes sociales.
- Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"
- Tiktoker peruana sorprende al regalar 100 pollos a la brasa a jóvenes en marcha de la Generación Z en Lima: "La única que ayudó"
Un chofer de buses de Translima protagonizó un emotivo momento en TikTok durante el paro de transportistas del 2 de octubre. El trabajador salió a marchar flameando la bandera del Perú y pidiendo justicia ante la creciente ola de extorsiones, asesinatos y crimen organizado contra los conductores del transporte público. Sin embargo, fue su grito de urgencia por frenar la violencia contra sus compañeros que conmovió en redes sociales.
Este gesto captó la atención de miles de usuarios, resaltaron la valentía del transportista. Asimismo, dejaron en claro que la falta de acciones firmes por parte del Gobierno de Dina Boluarte agrava la situación de inseguridad que viven los conductores en el Perú.
PUEDES VER: Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes
Chofer conmueve en redes con su mensaje en la marcha transportista
En el video publicado en la cuenta de TikTok @Lisethinforma se ve al chofer portando en alto la bandera del Perú mientras caminaba por las calles de Miraflores acompañado por una comitiva de buses de la línea Translima. En un momento se le escucha decir "Queremos vivir", mensaje que dejó impactado a los presentes y a los usuarios en redes por ser un clamor ante la inseguridad que enfrentan los conductores día a día.
El clip rápidamente ya se volvió viral en redes sociales y cuenta con más de 45.000 reacciones. Miles de internautas expresaron su apoyo a los gremios de transportistas y exigieron al Gobierno medidas inmediatas para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.
MOOODCAST
De lunes a viernes a las 12:20 p.m.Ver ahora
"Yo también quiero que ustedes vivan", "Ese grito quedará impregnado en la memoria de nuestra gente", "No piden aumento, no piden seguro, no piden que los mantengan, solo quieren vivir y llegar con bien a su hogar cada día", "Cómo duele escuchar esto", "Me llegó al alma este grito", Decir que mi propio padre también ejercía ese trabajo y por esto mismo no está conmigo", "Todos los días hay muertes y la presidente lo único que hace es subirse el sueldo", "Cómo dueles Perú", "Se necesita una vacancia y una reforma en la PNP", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.