Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio
Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), en La Libertad, el joven acribillado dentro de su vehículo con al menos 15 disparos había sido autor de un crimen en años anteriores.
La noche del 3 de octubre, el distrito de La Esperanza fue escenario de un presunto ajuste de cuentas. Sicarios extranjeros, a bordo de una camioneta blanca, atacaron a un hombre, identificado como Alfredo Cristopher Cabrera Gonzales, quien se desplazaba junto a una mujer de nacionalidad extranjera dentro de su vehículo.
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, en la escena se hallaron al menos 15 casquillos de bala utilizados para acabar con la vida de la víctima. Los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) señalaron que, por la ferocidad del ataque y los antecedentes del occiso, se trataría de un ajuste de cuentas.
Detienen a sospechoso de asesinato
En 2019, Cabrera fue detenido por el asesinato de un adolescente en el sector Río Seco, distrito de El Porvenir, además de contar con una requisitoria vigente por robo agravado. El fallecido había regresado de Chile, país en donde vivía y en donde habrían asesinado a su hermano. "Ha regresado al Perú, al parecer sería un ajuste de cuentas", indicó la PNP.
Horas después del crimen, la PNP anunció la captura de un presunto autor del homicidio. Según narró el general Guillermo Llerena Portal, un efectivo de tránsito persiguió a Diego Marco Ávila Ventura, quien intentaba huir en una camioneta blanca. Pese a que el sospechoso embistió a la unidad policial en su intento de fuga, el agente respondió y logró reducirlo. Dentro del vehículo se incautaron tres pistolas abastecidas.
El detenido fue trasladado a la sede de la Divincri de Trujillo, donde quedó a disposición de las diligencias correspondientes, conforme a ley.
