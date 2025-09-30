HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Sociedad

Salida del Señor de los Milagros: hermandades de Italia, Francia, Chile y más levantarán su anda este 4 de octubre

La primera salida será el 4 de octubre a las 12 del mediodía desde Las Nazarenas, con una participación simultánea de 52 hermandades a nivel global. La procesión contará con varias salidas en octubre, destacando la histórica visita al Callao tras 22 años.

El recorrido del Señor de los Milagros será transmitida a través de sus plataformas oficiales. Foto: Composición LR
El recorrido del Señor de los Milagros de este 2025 incluirá nuevas actividades que buscarán resaltar la devoción de miles de fieles alrededor del mundo hacia el Cristo de Pachacamilla. Entre las novedades se encuentra la denominada "levantada mundial" del anda. Asimismo, el evento será transmitido en vivo, lo cual marcará un antes y un después en los festejos de la sagrada imagen, pues miles de cibernautas podrán verlo de forma gratuita.

Según contó el Cardenal Carlos Castillo, el recorrido de este 2025 será especial, pues la imagen del Cristo Moreno visitará la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario, luego de 22 años de ausencia. Del mismo modo, con la denominada "levantada mundial" se busca tener precedentes de la relevancia en la celebración del mes morado en todo el mundo.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Recorrido del Señor de los Milagros este 4 de octubre: Metropolitano, Corredor Morado y Corredor azul realizarán desvíos, según ATU

lr.pe

¿A qué hora será la levantada mundial de las andas del Señor de los Milagros?

El Arzobispado de Lima reveló detalles sobre la levantada mundial de las andas del Señor de los Milagros, la cual tendrá lugar este sábado 4 de octubre, en donde se realizará la primera salida del Cristo Moreno. Por ello, 52 hermandades del Perú y el mundo se unirán en este evento para conmemorar a la sagrada imagen.

En ese sentido, el evento se realizará a las 12 del mediodía en Lima cuando el Cardenal Castillo haga el toque de la campana. Esta señal dará inicio a la levantada de las andas del Señor de los Milagros en todo el mundo. Por ello, se ha previsto que se muestre simultánea y virtualmente el levantamiento de andas en todo el mundo, destacando hermandades en París, Roma, Santiago de Chile, Caracas, entre otras ciudades.

Además, la celebración en torno al Señor de los Milagros podrá seguirse en vivo por la señal de Radio Programas del Perú (RPP), canal HN, Canal Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima.

PUEDES VER: Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

lr.pe

¿Cuáles serán los recorridos del Señor de los Milagros en octubre?

El Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, señor José Luis Toledo Zapata, informó sobre todos los recorridos y rutas que realizará la procesión en este octubre.

Primera salida: sábado 4 de octubre

  • Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).
  • Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
  • A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

  • Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.
  • Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.
  • Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

  • Comenzará en la Iglesia del Carmen.
  • Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.
  • Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

  • El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.
  • Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

  • Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.
  • Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

  • Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

