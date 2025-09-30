El recorrido del Señor de los Milagros será transmitida a través de sus plataformas oficiales. Foto: Composición LR

El recorrido del Señor de los Milagros de este 2025 incluirá nuevas actividades que buscarán resaltar la devoción de miles de fieles alrededor del mundo hacia el Cristo de Pachacamilla. Entre las novedades se encuentra la denominada "levantada mundial" del anda. Asimismo, el evento será transmitido en vivo, lo cual marcará un antes y un después en los festejos de la sagrada imagen, pues miles de cibernautas podrán verlo de forma gratuita.

Según contó el Cardenal Carlos Castillo, el recorrido de este 2025 será especial, pues la imagen del Cristo Moreno visitará la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario, luego de 22 años de ausencia. Del mismo modo, con la denominada "levantada mundial" se busca tener precedentes de la relevancia en la celebración del mes morado en todo el mundo.

¿A qué hora será la levantada mundial de las andas del Señor de los Milagros?

El Arzobispado de Lima reveló detalles sobre la levantada mundial de las andas del Señor de los Milagros, la cual tendrá lugar este sábado 4 de octubre, en donde se realizará la primera salida del Cristo Moreno. Por ello, 52 hermandades del Perú y el mundo se unirán en este evento para conmemorar a la sagrada imagen.

En ese sentido, el evento se realizará a las 12 del mediodía en Lima cuando el Cardenal Castillo haga el toque de la campana. Esta señal dará inicio a la levantada de las andas del Señor de los Milagros en todo el mundo. Por ello, se ha previsto que se muestre simultánea y virtualmente el levantamiento de andas en todo el mundo, destacando hermandades en París, Roma, Santiago de Chile, Caracas, entre otras ciudades.

Además, la celebración en torno al Señor de los Milagros podrá seguirse en vivo por la señal de Radio Programas del Perú (RPP), canal HN, Canal Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima.

¿Cuáles serán los recorridos del Señor de los Milagros en octubre?

El Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, señor José Luis Toledo Zapata, informó sobre todos los recorridos y rutas que realizará la procesión en este octubre.

Primera salida: sábado 4 de octubre

Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).

Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.

Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.

Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

Comenzará en la Iglesia del Carmen.

Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.

Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.

Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.

Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

