Este sábado 4 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros saldrá en su primera procesión del año en Lima. El recorrido comenzará en el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y seguirá por calles como Emancipación, Chancay y Conde de Superunda, para luego retornar al templo por la misma vía, así lo indicó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas en su página principal.

Durante el recorrido, al mediodía, se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, con 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.

Recorrido del Señor de Los Milagros este 4 de octubre

Desvíos en transporte público por la procesión del Señor de los Milagros

En este sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre los desvíos que afectarán a los servicios de transporte público en el Centro de Lima y Breña. Desde las 6 a.m., la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciará el cierre progresivo de calles y avenidas por donde se desplazará la procesión, en función del avance de los fieles y la liberación de vías.

El Metropolitano, por su parte, modificará sus rutas dependiendo del tramo. Cuando la imagen transite por la avenida Alfonso Ugarte, los buses circularán por Lampa y Emancipación, con acceso solo en las estaciones Caquetá y Central. Al pasar por la avenida Tacna, el servicio Regular A irá por Alfonso Ugarte con parada en Quilca, y el servicio C llegará únicamente hasta la estación Central. Por su parte, el Corredor Azul desviará los servicios 301, 303, 305 y 336 por rutas alternas, mientras que el servicio 412 del Corredor Morado solo llegará hasta la avenida Pizarro. El servicio 406 circulará por Miguel Grau y Paseo de la República; los servicios 404, 405 y 409 no sufrirán modificaciones.

Respecto al transporte convencional, este será redirigido por avenidas como Óscar R. Benavides, Tingo María, Venezuela, General Orbegozo y Brasil, además de jirones como Jorge Chávez, Cárcamo, Zorritos y Aguarico, entre otros. La ATU exhorta a los usuarios a informarse previamente y seguir sus canales oficiales para conocer cualquier cambio no programado. Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar un servicio seguro y ordenado durante la jornada.

Nazarenas TV, el canal oficial de la Hermandad

Los fieles que no puedan asistir de forma presencial a la primera procesión del Señor de los Milagros podrán seguir el recorrido en tiempo real a través de la plataforma digital Nazarenas TV., en este siguiente ENLACE. La transmisión incluirá todo el desarrollo del evento religioso, desde la salida de la imagen hasta su retorno al santuario.

Además de la transmisión en vivo por la plataforma, el evento podrá escucharse a través de la radio oficial de la iglesia. Estas opciones forman parte del esfuerzo por brindar una cobertura completa de las seis procesiones programadas. También se podrá seguir el evento mediante el canal HN y el Arzobispado de Lima.