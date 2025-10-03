HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Sociedad

Municipalidad de Surco inicia "recuperación" de parques de Los Álamos: vecinos denunciaron desalojo de sus propiedades legítimas

La comuna de Surco, liderada por Carlos Bruce, anunció la recuperación de 3,500 m² de espacios públicos en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Propietarios se oponen a la medida.

Foto: difusión
Foto: difusión

La Municipalidad de Surco, liderada por Carlos Bruce, anunció la “recuperación de los espacios públicos ocupados de manera indebida en la urbanización Los Álamos de Monterrico”, según un comunicado oficial difundido en redes sociales. En esta primera etapa, informaron que se restablecieron 3,500 metros cuadrados de áreas conformadas por 29 lotes: 14 fueron devueltos de manera voluntaria y en los otros 15 se intervino con apoyo de la fuerza pública.

La acción se llevó a cabo en los parques N° 16, 17, 18 y 22, luego de que el municipio haya otorgado un plazo de 45 días a los vecinos para que se retiren las estructuras. En tanto, afirmó que "continuará ejecutando estos operativos hasta recuperar la totalidad de los 11 parques invadidos por 213".

Vecinos en contra de la 'recuperación'

Por su parte, los vecinos de la zona se mostraron en contra de la decisión de la municipalidad. En agosto de este año, un equipo de La República visitó el distrito y conversó con los residentes, quienes no apoyan la medida impuesta. "Nos han dicho de todo, somos contribuyentes. Somos gente que ha trabajado para tener su terreno y casa. Aquí nadie ha venido a apropiarse de nada", dijo uno de ellos.

"Que enseñe la municipalidad que estas áreas verdes son de ellos, que lo enseñe. Lo retamos al alcalde (...) que levante a mi abuelo, a mi mamá, que han vivido acá y que les pregunte a ellos. Tengo todos mis documentos en regla", declaró otro residente del parque 17 de la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Residentes son señalados como invasores y Municipalidad de Surco suspende demolición

La Municipalidad de Santiago de Surco confirmó que se continuará ejecutando los operativos hasta recuperar la totalidad de los 11 parques invadidos por 213 lotes, que ocupan alrededor de 42,000 metros cuadrados de espacio público.

"Hacemos un llamado a los vecinos que aún mantiene ocupaciones irregulares en áreas públicas a regularizar su situación y evitarse procesos judiciales por usurpación agravada, delito que contempla sanciones de hasta 12 años de pena privativa de la libertad", informó la comuna.

Uno de los abogados de los propietarios de los Álamos de Monterrico, Manuel Zeña, precisó que la situación descrita es un claro abuso de autoridad. "Estamos en la vía judicial con el propósito de que el juez declare ilegal esté procedimiento (...) Esta situación no es solo arbitraria, sino delictiva, por eso es que en el acto hemos presentado la denuncia penal a la Fiscal de turno que ha venido, ha levantado el acta y por eso es que se ha suspendido esta acción irregular", comentó para este medio.

Comuna recuperó 66 m2 de espacio público invadido por congresista de APP

Entre los predios intervenidos, se encuentra el de la parlamentaria del partido Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, quien estaría relacionada con la adquisición de la vivienda, registrada a nombre de la empresa Los Alizos EIRL, propiedad de la congresista, y adquirida en el 2023 por más de 530 mil dólares.

No obstante, al iniciarse los trabajos de demolición, dos personas permanecieron dentro del predio en señal de protesta para impedir el avance de la maquinaria. El abogado de Acuña, junto con otros vecinos, sostuvo que la intervención constituye un “abuso de autoridad” y anunció la presentación de recursos legales para frenar el accionar de la municipalidad. Asimismo, otros vecinos habrían presentado recursos ante el Poder Judicial.

Asimismo, los trabajos de demolición en la propiedad de Acuña quedaron suspendidos por decisión de la Municipalidad de Surco, que argumentó que las obras ya habrían afectado parte del segundo piso del inmueble, lo que lo dejaría inhabitable. El Ministerio Público estuvo presente durante los hechos, junto con efectivos policiales y funcionarios municipales.

