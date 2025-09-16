HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Joven jardinero pierde la vida al podar árbol cerca de cables de alta tensión en Surco

Joaquín Danny Ortiz Llcacua, de 23 años y trabajador de la Municipalidad de Surco, falleció mientras podaba un árbol en la cuadra 5 del jirón Sagitario.

Trabajador municipal fallece en trágico accidente mientras podaba un árbol en Surco
Trabajador municipal fallece en trágico accidente mientras podaba un árbol en Surco | Composición LR | Difusión

Joaquín Danny Ortiz Llcacua, un joven de 23 años, perdió la vida mientras realizaba su jornada laboral como jardinero en la cuadra 5 del jirón Sagitario, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió cerca del mediodía del último lunes 15 de septiembre, cuando se encontraba podando un árbol.

Según testigos, el árbol estaba ubicado cerca de cables de alta tensión que advertían sobre el riesgo de descargas eléctricas. Ortiz, quien trabajaba para la Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines de la Municipalidad de Surco, se desvaneció de forma repentina. Sus compañeros y el personal de emergencias intentaron reanimarlo, pero lamentablemente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

lr.pe

Trabajador municipal fallece mientras podaba un árbol en Surco

El incidente ocurrió mientras Joaquín realizaba su trabajo habitual de poda. Según testigos, se encontraba trepado en una de las ramas y manipulaba una sierra eléctrica. “Estaba cortando y al parecer hizo contacto con un cable eléctrico, entonces le dio un shock. Fue un paro cardíaco”, relató una vecina de la zona.

De inmediato, los presentes intentaron auxiliarlo y ayudarlo a bajar del árbol. A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco informó que la Unidad de Rescate de la comuna le brindó maniobras de RCP sin éxito, hasta la llegada de una ambulancia del SAMU, cuyos paramédicos lamentablemente certificaron su fallecimiento.

larepublica.pe

PUEDES VER: Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

lr.pe

Los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones en que trabajan los obreros municipales, sobre todo en zonas con árboles cercanos a cables de alta tensión, donde existen letreros que advierten del riesgo de descargas eléctricas.

Por su parte, la municipalidad precisó que las causas exactas de la muerte serán determinadas por las autoridades competentes. Además, expresó sus condolencias a la familia y compañeros de Ortiz y aseguró que se les brindará el apoyo y los beneficios sociales y laborales que establece la ley.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La renovada avenida en Surco reabierta tras 20 años de bloqueo: obra busca mejorar el tránsito vehicular

La renovada avenida en Surco reabierta tras 20 años de bloqueo: obra busca mejorar el tránsito vehicular

LEER MÁS
Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

LEER MÁS
Surco: conductor agrede brutalmente a fiscalizador de tránsito y lo deja inconsciente tras cerrarle el paso

Surco: conductor agrede brutalmente a fiscalizador de tránsito y lo deja inconsciente tras cerrarle el paso

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Sociedad

Adulto mayor fue obligado a bajar del bus por chacchar coca en su viaje hacia Lima: Fiscalía prepara juicio por discriminación

Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota