Joven jardinero pierde la vida al podar árbol cerca de cables de alta tensión en Surco

Joaquín Danny Ortiz Llcacua, un joven de 23 años, perdió la vida mientras realizaba su jornada laboral como jardinero en la cuadra 5 del jirón Sagitario, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió cerca del mediodía del último lunes 15 de septiembre, cuando se encontraba podando un árbol.

Según testigos, el árbol estaba ubicado cerca de cables de alta tensión que advertían sobre el riesgo de descargas eléctricas. Ortiz, quien trabajaba para la Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines de la Municipalidad de Surco, se desvaneció de forma repentina. Sus compañeros y el personal de emergencias intentaron reanimarlo, pero lamentablemente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El incidente ocurrió mientras Joaquín realizaba su trabajo habitual de poda. Según testigos, se encontraba trepado en una de las ramas y manipulaba una sierra eléctrica. “Estaba cortando y al parecer hizo contacto con un cable eléctrico, entonces le dio un shock. Fue un paro cardíaco”, relató una vecina de la zona.

De inmediato, los presentes intentaron auxiliarlo y ayudarlo a bajar del árbol. A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco informó que la Unidad de Rescate de la comuna le brindó maniobras de RCP sin éxito, hasta la llegada de una ambulancia del SAMU, cuyos paramédicos lamentablemente certificaron su fallecimiento.

Los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones en que trabajan los obreros municipales, sobre todo en zonas con árboles cercanos a cables de alta tensión, donde existen letreros que advierten del riesgo de descargas eléctricas.

Por su parte, la municipalidad precisó que las causas exactas de la muerte serán determinadas por las autoridades competentes. Además, expresó sus condolencias a la familia y compañeros de Ortiz y aseguró que se les brindará el apoyo y los beneficios sociales y laborales que establece la ley.

