Sociedad

Alarma en el Jockey Plaza: amago de incendio en local de Pardos Chicken provocó caos entre los clientes del patio de comidas

Usuarios de las redes sociales capturaron el accidente ocurrido en el centro comercial de Santiago de Surco. En los videos se muestra el pánico de decenas de clientes para alejarse del incidente.

Decenas de personas en el Jockey Plaza corrieron con temor por un incidente ocurrido en el local de Pardos Chicken.
Decenas de personas en el Jockey Plaza corrieron con temor por un incidente ocurrido en el local de Pardos Chicken.

El Jockey Plaza fue escenario de un episodio que generó pánico en decenas de personas en el centro comercial. En la tarde del sábado 28 de septiembre, ocurrió un amago de incendio en el local de Pardos Chicken. En consecuencia, los clientes de la pollería salieron apurados.

Además, el pánico se esparció entre los consumidores fuera del conocido restaurante, lo que causó una movilización para alejarse del incidente. El hecho fue captado por varios usuarios en redes sociales, que publicaron el movimiento angustiado de las personas presentes y el estado desolado del centro comercial.

Clientes corrieron asustado por posible incendio en Pardos del Jockey Plaza

En la tarde del 28 de septiembre, un amago de incendio se produjo en el interior del Pardos Chicken del Jockey Plaza, ubicado en el distrito limeño de Santiago de Surco. El accidente causó pánico entre los clientes presentes, quienes no dudaron en salir con prisa ante el temor de que el fuego se expandiera por el local.

Asimismo, el pánico se contagió velozmente entre el resto de las personas del centro comercial. Los clientes que estaban en el patio de comidas también optaron por abandonar la plazuela, la cual quedó desierta con el paso de los minutos. Al parecer, el olor a plástico quemado incentivó la huida de los presentes.

Usuarios de redes sociales captan el incidente del Jockey Plaza

En diferentes videos de TikTok, usuarios mostraron los momentos de temor de decenas de clientes de Pardos Chicken y del patio de comidas del Jockey Plaza. Así, se observa cómo las personas, contagiadas de pánico, tratan de alejarse del suceso.

