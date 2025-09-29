Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes
En octubre de 2025, el Reniec emitirá el DNI electrónico gratis en diversas regiones de Perú. Los ciudadanos pueden acceder a este servicio sin costo a través de sus municipios.
- El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte"
- La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje
¡Atención! Para este mes de octubre 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico de manera gratuita en diversas regiones del Perú. A través de los gobiernos locales, municipalidades, los ciudadanos peruanos podrán obtener el DNIe en horarios específicos y sin costo alguno.
Es preciso mencionar que dichas campañas del Reniec tienen el objetivo de fortalecer el acceso a la identificación para miles de peruanos. Asimismo, estas jornadas son dirigidas a grupos etarios específicos, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las páginas oficiales de sus municipios para apersonarse e iniciar el trámite.
TE RECOMENDAMOS
Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Viajar a EE.UU. será más caro: turistas extranjeros pagarán una tarifa adicional para solicitar visa desde el 1 octubre
DNI electrónico gratis: ¿dónde obtenerlo?
Santa María de Huachipa, Lima
Dirigida a menores de 16 años y adultos mayores de 60 años a más. Solo hay 40 cupos disponibles y se atenderán por orden de llegada. Además, se entregarán DNIe de las campañas anteriores.
- Lugar: Municipalidad de Santa María de Huachipa
- Fecha y hora: jueves 2 de octubre a las 9 a. m.
- Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua
Carmen de la Legua, Callao
Dirigida a menores de cero a 16 años, quienes deberán asistir uno de los padres con DNI como mínimo; así como para adultos mayores de 60 años a más. Cupos para 110 personas.
- Lugar: I. E. P. Túpac Amaru, av. López Pazos 1439
- Fecha y hora: jueves 2 de octubre de 9 a. m. hasta la 1 p. m.
- Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua
Oxapampa, Pasco
- Lugar y fechas: puesto de salud Mezapata (viernes 10 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p.m.), Biblioteca Municipal primer piso (sábado 11 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.) y Municipalidad del Centro Poblado de Quillazu (domingo 12 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.)
- Servicios adicionales: inscripción por primera vez (todas las edades), renovación por caducidad (todas las edades), cambio de imagen de cero a 3 años, rectificación de datos (con documentos de sustento).
DNI electrónico gratis en Oxapampa. Foto: Municipalidad de Oxapampa/Facebook
PUEDES VER: El 'Monstruo' se excusa en enfermedad para evitar ser extraditado al Perú: "Allá me quieren matar"
Inambari, Madre de Dios
- Lugar: Losa Techada, Villa de Oro
- Fecha y hora: lunes 13 y martes 14 de octubre de 8.30 a. m. a 4 p. m.
- Servicios adicionales: inscripción por primera vez, renovación por caducidad, actualización de datos, trámites de 18 a más, duplicado, cambio de estado civil.
DNIe en Inambari, Madre de Dios. Foto: Municipalidad de Inambari/Facebook
Huabal, Cajamarca
- Lugar y fechas: Huabal (lunes 13 y martes 14 de octubre), C. P. El Huaco (miércoles 15 de octubre), caserío La Huaca (jueves 16 de octubre) y C. P. La Esperanza (viernes 17 de octubre).
- Servicios adicionales: trámites de inscripción, renovación de DNI caducado (menores y mayores), renovación del DNI al cumplir 17 años.
- Requisitos: menores deberán asistir con padre o madre que porte DNI.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.