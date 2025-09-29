HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

En octubre de 2025, el Reniec emitirá el DNI electrónico gratis en diversas regiones de Perú. Los ciudadanos pueden acceder a este servicio sin costo a través de sus municipios.

DNI electrónico será entregado por diversos municipios en Lima y regiones.
DNI electrónico será entregado por diversos municipios en Lima y regiones. | Andina/Reniec | Composición La República

¡Atención! Para este mes de octubre 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico de manera gratuita en diversas regiones del Perú. A través de los gobiernos locales, municipalidades, los ciudadanos peruanos podrán obtener el DNIe en horarios específicos y sin costo alguno.

Es preciso mencionar que dichas campañas del Reniec tienen el objetivo de fortalecer el acceso a la identificación para miles de peruanos. Asimismo, estas jornadas son dirigidas a grupos etarios específicos, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las páginas oficiales de sus municipios para apersonarse e iniciar el trámite.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Viajar a EE.UU. será más caro: turistas extranjeros pagarán una tarifa adicional para solicitar visa desde el 1 octubre

lr.pe

DNI electrónico gratis: ¿dónde obtenerlo?

Santa María de Huachipa, Lima

Dirigida a menores de 16 años y adultos mayores de 60 años a más. Solo hay 40 cupos disponibles y se atenderán por orden de llegada. Además, se entregarán DNIe de las campañas anteriores.

  • Lugar: Municipalidad de Santa María de Huachipa
  • Fecha y hora: jueves 2 de octubre a las 9 a. m.
  • Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua

Carmen de la Legua, Callao

Dirigida a menores de cero a 16 años, quienes deberán asistir uno de los padres con DNI como mínimo; así como para adultos mayores de 60 años a más. Cupos para 110 personas.

  • Lugar: I. E. P. Túpac Amaru, av. López Pazos 1439
  • Fecha y hora: jueves 2 de octubre de 9 a. m. hasta la 1 p. m.
  • Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua

Oxapampa, Pasco

  • Lugar y fechas: puesto de salud Mezapata (viernes 10 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p.m.), Biblioteca Municipal primer piso (sábado 11 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.) y Municipalidad del Centro Poblado de Quillazu (domingo 12 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.)
  • Servicios adicionales: inscripción por primera vez (todas las edades), renovación por caducidad (todas las edades), cambio de imagen de cero a 3 años, rectificación de datos (con documentos de sustento).
DNI electrónico gratis en Oxapampa. Foto: Municipalidad de Oxapampa/Facebook

DNI electrónico gratis en Oxapampa. Foto: Municipalidad de Oxapampa/Facebook

PUEDES VER: El 'Monstruo' se excusa en enfermedad para evitar ser extraditado al Perú: "Allá me quieren matar"

lr.pe

Inambari, Madre de Dios

  • Lugar: Losa Techada, Villa de Oro
  • Fecha y hora: lunes 13 y martes 14 de octubre de 8.30 a. m. a 4 p. m.
  • Servicios adicionales: inscripción por primera vez, renovación por caducidad, actualización de datos, trámites de 18 a más, duplicado, cambio de estado civil.
DNIe en Inambari, Madre de Dios. Foto: Municipalidad de Inambari/Facebook

DNIe en Inambari, Madre de Dios. Foto: Municipalidad de Inambari/Facebook

Huabal, Cajamarca

  • Lugar y fechas: Huabal (lunes 13 y martes 14 de octubre), C. P. El Huaco (miércoles 15 de octubre), caserío La Huaca (jueves 16 de octubre) y C. P. La Esperanza (viernes 17 de octubre).
  • Servicios adicionales: trámites de inscripción, renovación de DNI caducado (menores y mayores), renovación del DNI al cumplir 17 años.
  • Requisitos: menores deberán asistir con padre o madre que porte DNI.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reniec amplía horarios de atención en estas agencias a nivel nacional: peruanos podrán hacer trámites del DNI hasta 12 horas al día

Reniec amplía horarios de atención en estas agencias a nivel nacional: peruanos podrán hacer trámites del DNI hasta 12 horas al día

LEER MÁS
DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

LEER MÁS
ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Sociedad

Suspensión del servicio de agua en Cusco: zonas y horarios afectados este 28 y 29 de septiembre

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

Línea 1 del Metro de Lima colapsa: solicitan al MTC nuevos trenes y mejorar sistema de control de pasajeros

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota