Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

DNI electrónico será entregado por diversos municipios en Lima y regiones. | Andina/Reniec | Composición La República

DNI electrónico será entregado por diversos municipios en Lima y regiones. | Andina/Reniec | Composición La República

¡Atención! Para este mes de octubre 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico de manera gratuita en diversas regiones del Perú. A través de los gobiernos locales, municipalidades, los ciudadanos peruanos podrán obtener el DNIe en horarios específicos y sin costo alguno.

Es preciso mencionar que dichas campañas del Reniec tienen el objetivo de fortalecer el acceso a la identificación para miles de peruanos. Asimismo, estas jornadas son dirigidas a grupos etarios específicos, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las páginas oficiales de sus municipios para apersonarse e iniciar el trámite.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

DNI electrónico gratis: ¿dónde obtenerlo?

Santa María de Huachipa, Lima

Dirigida a menores de 16 años y adultos mayores de 60 años a más. Solo hay 40 cupos disponibles y se atenderán por orden de llegada. Además, se entregarán DNIe de las campañas anteriores.

Lugar: Municipalidad de Santa María de Huachipa

Fecha y hora: jueves 2 de octubre a las 9 a. m.

Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua

Carmen de la Legua, Callao

Dirigida a menores de cero a 16 años, quienes deberán asistir uno de los padres con DNI como mínimo; así como para adultos mayores de 60 años a más. Cupos para 110 personas.

Lugar: I. E. P. Túpac Amaru, av. López Pazos 1439

Fecha y hora: jueves 2 de octubre de 9 a. m. hasta la 1 p. m.

Requisitos: mamá o papá con DNI, presencia del menor con DNI y copia de recibo de luz o agua

Oxapampa, Pasco

Lugar y fechas: puesto de salud Mezapata (viernes 10 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p.m.), Biblioteca Municipal primer piso (sábado 11 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.) y Municipalidad del Centro Poblado de Quillazu (domingo 12 de octubre de 8.30 a. m. a 2 p. m.)

Servicios adicionales: inscripción por primera vez (todas las edades), renovación por caducidad (todas las edades), cambio de imagen de cero a 3 años, rectificación de datos (con documentos de sustento).

DNI electrónico gratis en Oxapampa. Foto: Municipalidad de Oxapampa/Facebook

Inambari, Madre de Dios

Lugar: Losa Techada, Villa de Oro

Fecha y hora: lunes 13 y martes 14 de octubre de 8.30 a. m. a 4 p. m.

Servicios adicionales: inscripción por primera vez, renovación por caducidad, actualización de datos, trámites de 18 a más, duplicado, cambio de estado civil.

DNIe en Inambari, Madre de Dios. Foto: Municipalidad de Inambari/Facebook

Huabal, Cajamarca

Lugar y fechas: Huabal (lunes 13 y martes 14 de octubre), C. P. El Huaco (miércoles 15 de octubre), caserío La Huaca (jueves 16 de octubre) y C. P. La Esperanza (viernes 17 de octubre).

Servicios adicionales: trámites de inscripción, renovación de DNI caducado (menores y mayores), renovación del DNI al cumplir 17 años.

Requisitos: menores deberán asistir con padre o madre que porte DNI.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.